Террористы заняли крупный госпиталь в Идлибе, оставив жителей Сирии без медпомощи

Боевики незаконных вооруженных формирований, входящих в террористический альянс «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжают терроризировать мирных жителей населенных пунктов, расположенных в сирийской провинции Идлиб. Радикалы регулярно обстреливают территории демилитаризованной зоны, причем не только позиции Сирийской арабской армии (CAA), но и дома гражданских лиц.

При этом зачастую бандиты используют в качестве прикрытия здания местных школ и больниц, оборудуя в них свои опорные пункты. Так, по сообщению местного источника в соцсети Facebook (@abbad. syriadze), один из крупнейших госпиталей в самом городе Идлиб уже давно взят под контроль группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) и используется в качестве командного пункта. Медицинская помощь там оказывается только исключительно террористам данной организации.

У джихадистов занимать административные здания уже стало традицией, прежде всего — учебные и медицинские учреждения, поскольку в них, как правило, есть бетонированные подвалы, предназначенные для использования в качестве бомбоубежищ.

Конечно, исламисты, судя по всему, совсем не думают о том, где будут обучаться дети и лечиться мирное население. Их волнуют исключительно защитные свойства помещений этих зданий. Кроме того, они знают, что ВВС САР и ВКС РФ не будут наносить удары по этим жизненно важным объектам.

Накануне поступали сведения, что на юге Идлиба радикалы оборудовали оружейный склад в здании школы в городе Хан-Шейхун, а также разместили свои отряды в мечетях Маарет ан-Нумана.

1 Организация запрещена на территории РФ.