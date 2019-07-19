Эксперт объяснил, почему США никогда не смогут конкурировать с Россией в Арктике

Береговая охрана США потребовала для собственных нужд шесть новых ледоколов, чтобы конкурировать с Россией в Арктике.

«Нам нужны как минимум шесть ледоколов, в том числе три тяжелых. Пока у нас есть единственный ледокол Polar Star, и ему 40 лет», — сказал заместитель главы американской Береговой охраны, вице-адмирал Дэниэл Абель, его слова приводят РИА Новости.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей иронично заметил, что в настоящее время США не обладают достаточными средствами, чтобы покорить Арктику.

«Общеизвестным является тот факт, что у США сейчас всего один ледокол, причем достаточно старый, он находится в «предынфарктном» состоянии», — говорит военный аналитик.

По словам эксперта, Вашингтон прикладывает максимально возможные усилия для того, чтобы укрепить свой флот. Но американские корабли по всем пунктам уступают российским.

«Надо сказать, что судостроительный кластер у американцев развит очень хорошо. Они приняли решение заложить дизельные ледоколы, которые будут пробивать лед до полутора метров. Как известно, наша питерская серия пробивает три метра, а дальневосточная — это суперледоколы — четыре метра. Фактически это делает Северный морской путь круглогодичным», — подчеркивает Василий Дандыкин.

Вместе с тем он заметил, что Россия является мировым лидером по созданию атомных кораблей.

«В течение трех-четырех-пяти лет США создадут корабли, вопросов нет. Но дело в том, что равных Российской Федерации в плане создания атомного ледокольного флота в мире нет. Говорить о какой-то конкуренции не приходится, тем более что, скорее всего, будет доказано — Арктика является русской. Не зря наши ребята там работали. Полагаю, несмотря на все американские происки, принадлежность Арктики будет признана мировым сообществом, как было признано Охотское море внутренним морем Российской Федерации», — рассуждает капитан первого ранга запаса.

Собеседник ФАН выразил уверенность, что при необходимости скорость строительства атомного флота может быть многократно увеличена.

«Россия умеет решать стратегические задачи. Как известно, уже и Крымский мост построили в короткие сроки, и много чего другого. Полагаю, если понадобится, в такие же сроки построим и авианосец», — считает эксперт.

Военный предположил, что Вашингтон и дальше будет стараться нарастить свое присутствие в Северном регионе, но это не помешает Москве занять там лидирующие позиции.