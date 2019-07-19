В Киеве признали право России на Керченский пролив

Киев, 19 июля. Западные партнеры Украины прекрасно видят, что Киев лишь на словах считает Крым украинским, заявил так называемый бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

По его словам, у России в Крыму якобы «есть слабые места». Бабин считает, что, прежде всего, это энергообеспечение полуострова, которое полностью зависит от шельфа, добычи углеводородов на вышках в Черном море.

«Мы очень долго молчали об этом, вели какие-то кулуарные судебные процессы. Они нужны, но этого недостаточно в международных инстанциях. Сегодня наш доблестный Кабмин пытается наспех подарить россиянам «прокладку» в виде фирмы, которая якобы обеспечит легальность добычи украинских ресурсов», — сказал политик.

Как пишет украинское издание «Апостроф», в Киеве проходит конкурс на разработку по соглашению о разделе продукции углеводородов в пределах участка «Дельфин» на северо-западной части континентального шельфа Черного моря. Как объяснил Бабин, по итогам концессию передадут «тем, кто пустит туда россиян». Бабин призвал Киев не врать Западу.

«Они видят, что мы с россиянами заключили очередной протокол о разделе рыбы по Азовскому морю, которым прямо признали права россиян на Керченский пролив, и подписались под этим, прямо признали права россиян давать квоты на вылов рыбы в Крым», — добавил Бабин.

Кроме того, он подчеркнул, что Запад, видя, как Киев признает право России на Керченский пролив, не будет помогать Украине в крымском вопросе.

«Это слишком самонадеянно», — резюмировал он.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую якобы временно оккупировала Российская Федерация. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и Соединенные Штаты Америки ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в Европейский союз нарастают антисанкционные настроения.