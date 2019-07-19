Помощник Зеленского заявил, что Киев должен идти на компромиссы ради мира в Донбассе

Киев, 19 июля. Киев ради мира в Донбассе должен идти на любые компромиссы, кроме вопроса территориальной целостности, считает первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир в интервью изданию «Левый берег».

Шефир считает, что Украина не сможет вернуть Донбасс, заставляя жителей региона говорить на украинском языке.

«Не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью. При том что украинский язык — единственный государственный», — отметил он.

По словам первого помощника Зеленского, языковой вопрос становится предметом спекуляций и разъединяет страну. Шефир отметил, что сейчас в школах и детских садах дети говорят на украинском языке и в будущем это «генетически закрепится». В то же время он напомнил, что на Украине исторически так сложилось, что часть людей говорит на украинском языке, а другая — на русском.

Шефир, отвечая на вопрос, на какие компромиссы готова команда украинского президента, заявил, что «ко всем компромиссам, кроме территориального вопроса».

Он также призвал необходимость выполнить минские договоренности об объявлении амнистии в отношении участников гражданской войны на Украине.

«Нам надо их (минские соглашения) соблюдать. Но, только для тех, на ком нет крови», — уточнил Шефир.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда после государственного переворота в стране Луганск и Донецк заявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки идут по сей день.