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Уфолог назвал регионы России, где чаще всего наблюдают НЛО

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Уфолог назвал регионы России, где чаще всего наблюдают НЛО

Москва, 19 июля. Российский уфолог и заместитель координатора общества «Космопоиск» Александр Петухов прокомментировал слухи об американской военной базе «Зона 51», а также назвал российские регионы, где чаще всего видят НЛО.

В последние месяцы интерес к загадочной «Зоне 51» в американском штате Невада вновь возрос. Это произошло после того, как военные США застрелили мужчину, который хотел проникнуть на запрещенную территорию. Угрозы со стороны Пентагона продолжились, когда возмущенная общественность объявила о намерении осуществить штурм засекреченного объекта.

О «Зоне 51» слухи и легенды ходят несколько десятков лет. Власти США долгое время отрицали ее существование, однако в 2013 году сдались и подтвердили, что эта территория является собственностью Федерального правительства США.

Уфолог назвал регионы России, где чаще всего наблюдают НЛО

Любители фантастики уверены, что на этом объекте военные проводят эксперименты над пришельцами и их космическими кораблями. Однако российский уфолог — несмотря на то, что он верит в существование инопланетян и их визиты на Землю — сомневается в правдоподобности этой версии.

«Официально, эта зона считается площадкой для испытания новых перспективных летательных аппаратов США. А все остальное — уфологическая молва, — пояснил эксперт. — Писали, что там и зеленые человечки, сотрудничество и чуть ли не чай с кофе с ними пьют. Доказательств этого, конечно, нет».

В качестве косвенного доказательства того, что США никак не продвинулись в изучении внеземных цивилизаций, он приводит отсутствие существенного прогресса в разработке летательных аппаратов.

Петухов добавил, что своя «Зона 51» была и в Советском Союзе.

«Тоже ходили подобные байки о том, что у нас под Мытищами в военной части хранятся какие-то обломки и корпуса кораблей», — отметил он.

Уфолог отметил, что «летающие тарелки» видят, конечно же, и в России. Часто такие сообщения приходят с севера Волгоградской области.

«Там есть Медведицкая гряда, где проводятся экспедиции «Космопоиска», там и население готово, — приводит слова специалиста «Пятый канал». — Часто приезжают ребята и говорят: «Мы видели там, мы видели сям». Если посмотреть по карте наблюдений, то там вся Волгоградская область тарелками усыпана».

Уфолог назвал регионы России, где чаще всего наблюдают НЛО

При этом уфолог обратил внимание, что из пограничной с «аномальной зоной» Саратовской области никаких заявлений не поступает. Петухов убежден, что все случаи «встреч с НЛО» связаны не с уфологией, а с социологией.

«Мы знаем, что плотность наблюдения НЛО зависит от плотности населения», — пояснил он.

По словам эксперта, неопознанные летающие объекты видят и в Ленинградской области. Чаще всего это происходит в Павловске, Пушкине, Петергофе, поселке Заостровье, в районе Саблинских пещер, поселке Дубки, над Желтой бухтой и над Череменедцким озером.

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