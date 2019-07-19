Уфолог назвал регионы России, где чаще всего наблюдают НЛО

Москва, 19 июля. Российский уфолог и заместитель координатора общества «Космопоиск» Александр Петухов прокомментировал слухи об американской военной базе «Зона 51», а также назвал российские регионы, где чаще всего видят НЛО.

В последние месяцы интерес к загадочной «Зоне 51» в американском штате Невада вновь возрос. Это произошло после того, как военные США застрелили мужчину, который хотел проникнуть на запрещенную территорию. Угрозы со стороны Пентагона продолжились, когда возмущенная общественность объявила о намерении осуществить штурм засекреченного объекта.

О «Зоне 51» слухи и легенды ходят несколько десятков лет. Власти США долгое время отрицали ее существование, однако в 2013 году сдались и подтвердили, что эта территория является собственностью Федерального правительства США.

Любители фантастики уверены, что на этом объекте военные проводят эксперименты над пришельцами и их космическими кораблями. Однако российский уфолог — несмотря на то, что он верит в существование инопланетян и их визиты на Землю — сомневается в правдоподобности этой версии.

«Официально, эта зона считается площадкой для испытания новых перспективных летательных аппаратов США. А все остальное — уфологическая молва, — пояснил эксперт. — Писали, что там и зеленые человечки, сотрудничество и чуть ли не чай с кофе с ними пьют. Доказательств этого, конечно, нет».

В качестве косвенного доказательства того, что США никак не продвинулись в изучении внеземных цивилизаций, он приводит отсутствие существенного прогресса в разработке летательных аппаратов.

Петухов добавил, что своя «Зона 51» была и в Советском Союзе.

«Тоже ходили подобные байки о том, что у нас под Мытищами в военной части хранятся какие-то обломки и корпуса кораблей», — отметил он.

Уфолог отметил, что «летающие тарелки» видят, конечно же, и в России. Часто такие сообщения приходят с севера Волгоградской области.

«Там есть Медведицкая гряда, где проводятся экспедиции «Космопоиска», там и население готово, — приводит слова специалиста «Пятый канал». — Часто приезжают ребята и говорят: «Мы видели там, мы видели сям». Если посмотреть по карте наблюдений, то там вся Волгоградская область тарелками усыпана».

При этом уфолог обратил внимание, что из пограничной с «аномальной зоной» Саратовской области никаких заявлений не поступает. Петухов убежден, что все случаи «встреч с НЛО» связаны не с уфологией, а с социологией.

«Мы знаем, что плотность наблюдения НЛО зависит от плотности населения», — пояснил он.

По словам эксперта, неопознанные летающие объекты видят и в Ленинградской области. Чаще всего это происходит в Павловске, Пушкине, Петергофе, поселке Заостровье, в районе Саблинских пещер, поселке Дубки, над Желтой бухтой и над Череменедцким озером.