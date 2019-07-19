Лицо филиппинца увеличилось в несколько раз из-за неизвестной болезни

Манила, 19 июля. Житель Филиппин стал носителем неизвестной ранее болезни, при которой лицо опухает и увеличивается в несколько раз.

56-летний Ромуло Пилапил почувствовал недомогание еще три года назад. Он обратился к врачам с жалобами на зуд и насморк, и те поставили диагноз синусит. Однако симптомы этим не ограничились. Со временем лицо мужчины начало опухать и увеличиваться в размерах.

В какой-то момент Пилапил перестал видеть и был вынужден бросить работу. В настоящее время за ним ухаживают его дети, которые поочередно сидят с отцом. Мужчине предложили пройти обследование в Маниле, однако семейный бюджет не позволяет этого сделать. Теперь семья Пилапила надеется, что СМИ обратят внимание на необычный медицинский случай, и филиппинцу будет оказана помощь, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

Ранее сообщалось, что у двухлетней жительницы американского штата Орегон нашли десять опухолей в глазу. По словам матери ребенка Элли Смит, она поняла, что с глазом ее дочки что-то не так, благодаря фотоаппарату. На снимке глаз «странно отсвечивал». Женщина пошла с девочкой к врачам, которые диагностировали у пациентки ретинобластому — редкую форму злокачественного образования в глазу.