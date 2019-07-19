Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Лицо филиппинца увеличилось в несколько раз из-за неизвестной болезни

314
0 Оставить комментарий

Лицо филиппинца увеличилось в несколько раз из-за неизвестной болезни

Манила, 19 июля. Житель Филиппин стал носителем неизвестной ранее болезни, при которой лицо опухает и увеличивается в несколько раз.

56-летний Ромуло Пилапил почувствовал недомогание еще три года назад. Он обратился к врачам с жалобами на зуд и насморк, и те поставили диагноз синусит. Однако симптомы этим не ограничились. Со временем лицо мужчины начало опухать и увеличиваться в размерах.

В какой-то момент Пилапил перестал видеть и был вынужден бросить работу. В настоящее время за ним ухаживают его дети, которые поочередно сидят с отцом. Мужчине предложили пройти обследование в Маниле, однако семейный бюджет не позволяет этого сделать. Теперь семья Пилапила надеется, что СМИ обратят внимание на необычный медицинский случай, и филиппинцу будет оказана помощь, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

Ранее сообщалось, что у двухлетней жительницы американского штата Орегон нашли десять опухолей в глазу. По словам матери ребенка Элли Смит, она поняла, что с глазом ее дочки что-то не так, благодаря фотоаппарату. На снимке глаз «странно отсвечивал». Женщина пошла с девочкой к врачам, которые диагностировали у пациентки ретинобластому — редкую форму злокачественного образования в глазу.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров