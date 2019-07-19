Депутаты-космонавты оценили слова астронавта о доминировании в космосе

США планируют пойти по российскому пути развития в космосе, считает летчик-космонавт, депутат Государственной думы Елена Серова. Так она прокомментировала Федеральному агентству новостей заявление американского астронавта Майкла Коллинза о том, что США не должны становиться доминирующей силой в космических исследованиях.

Астронавт, входивший в состав впервые высадившейся на Луне миссии «Аполлон 11», уверен, что Америке необходимо «отступить немного назад», чтобы был единый со всем миром подход к тому, что делается в космосе.

«Я считаю, что этим высказыванием Коллинз проявил мудрость и уважение к другим странам, в отличие от некоторых современных политиков. В его цитате я, как в зеркале, увидела Россию. Он говорит: «Америка должна быть дружелюбной силой», — а ведь Россия уже является таковой», — заявила Серова.

На вопрос ФАН о том, не являются ли эти слова астронавта признанием стопора в развитии американской космической отрасли, парламентарий ответила отрицательно.

«Вряд ли речь идет о каком-то бессилии, даже несмотря на то, что Россия сейчас занимает доминирующее положение в осуществлении пилотируемых пусков», — пояснила Серова.

Свою позицию относительно заявления американского коллеги озвучил и летчик-космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев.

«Разумность этой речи в том, что пилотируемая и не только пилотируемая космонавтика — это очень дорогое удовольствие, — рассказал депутат. — И на примере той же самой Международной космической станции можно прекрасно проследить, понять, что намного эффективнее, дешевле, интереснее, продуктивнее, когда несколько стран кооперируются и выполняют какие-то задачи в космосе в целях всего человечества».

По словам Сураева, важно следующее: все, что делается в космосе, — «делается для человечества, для мировой науки».

Член фракции «Единая Россия» обратил внимание, что такой подход, как сотрудничество между странами, не требует замедления развития.

«Они развиваются, и мы развиваемся, у них есть свои наработки, и у нас есть свои. Мы сильны в чем-то одном, они — в другом. Никто тут тормозить не будет, это не забег на длинную дистанцию, когда ты впереди и должен остановиться и ждать, чтобы тебя догнали», — отметил Сураев.

У каждой страны свой путь, и это исключает чье-либо первенство в соответствующей отрасли, добавил парламентарий. Он указал также на то, что в России и США используются разные подходы к тренировкам и организации работы, к проектированию и эксплуатации техники.

«В космосе нет такого, что кто-то впереди, а кто-то позади. Уходите от этих стереотипов. Если они впереди, то почему они у нас до сих пор закупают ракетные двигатели? В свое время наш человек первым полетел в космос, у нас первая женщина полетела в космос, наш человек первым вышел в открытый космос. Но до Луны мы так и не долетели. И кто определит, кто первый, а кто последний?» — подытожил Сураев.

Первый пилотируемый полет в космос состоялся 12 апреля 1961 года — корабль «Восток-1» с советским космонавтом Юрием Гагариным сделал полный виток вокруг Земного шара.

Свой первый пилотируемый орбитальный полет США осуществили 20 февраля 1962 года с астронавтом Джоном Гленном на борту.