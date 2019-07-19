РЕН ТВ представил русскую версию «Игры престолов»

Москва, 19 июля. Телеканал РЕН ТВ переснял культовый сериал «Игра престолов» в стиле русских сказок, видеоролики появились на канале в Youtube.

Телеканал выпустил лимитированную серию матрешек с главными героями «Игры престолов». Анимационные ролики с матрешками кратко пересказывают главные события саги в стиле русского фольклора. Как отметили создатели видеороликов, все элементы были созданы и расписаны вручную российскими мастерами.

Озвучили ролики актеры дубляжа Елена Соловьева и Владимир Антоник. Русскую версию «Игры престолов» покажут в эфире телеканала в начале августа. Кроме того, ролики будут появляться на платформе Youtube и в соцсетях.

Ранее РЕН ТВ стал лидером среди российских вещателей благодаря показу телесериала «Игра престолов» в формате «восемь сезонов за восемь воскресений». Первые 10 серий посмотрели 10,7% целевой аудитории телеканала в возрасте 25-54 лет. Кроме того, параллельно с трансляцией сериала РЕН ТВ провел розыгрыш, в рамках которого телезрители выиграли iPhone и многие другие ценные призы.