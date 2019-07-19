Украина может потерять деньги от возможного соглашения по транзиту газа

Украинский концерн «Нафтогаз» сообщил о готовности «хоть сейчас» начать работу над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года. Такое заявление сделал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в своем Facebook.

Он отметил, что на прошедшей трехсторонней встрече вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил вариант соглашения, который подходит украинскому газовому концерну. Согласно ему российский «Газпром» должен сделать бронирование 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей на 10 лет, а украинская компания со своей стороны должна обеспечить мощность на уровне 90 миллиардов кубометров. Таким образом, оставшиеся 30 миллиардов кубометров в год могут забронировать другие компании.

На такие условия Москва точно не пойдет, считает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», политолог и экономист Александр Разуваев.

«Если исходить просто из логистики, из интересов «Газпрома», то транзит через Украину должен остаться даже после запуска «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». Но мы не знаем, какой будет европейский спрос. Если грубо, то это 10 млрд кубов через Украину, это не 60 и 90, это намного меньше. Это совершенно другие деньги для Украины», — заявил экономист в беседе с Федеральным агентством новостей.

Для Украины такое соглашение плохо со всех точек зрения, подчеркивает эксперт.

«Это потеря денег и рычага давления на Россию, хотя последним они не пользовались. До тех пор пока трубопроводы не готовы, соответственно, нет движения. Украине следовало было соглашаться на те условия, которые были даны Януковичу, и по газу, и по еврооблигациям, но вышло, как вышло», — сообщил политолог.

Украина является транзитной страной, а «ключи всегда у поставщика», добавил эксперт.

«Если не будет прокачки, то их газотранспортная система — просто металлолом. Они это прекрасно понимают, и останется только распилить ее. Однако есть еще проблема износа ГТС. В таком случае возможны техногенные катастрофы без какой-либо политики. Они считали, что инвестиции в ГТС повесят на «Газпром». Но, как мы видим, этого не случилось», — резюмировал Разуваев.

Действующий контракт на транзит газа заканчивается в конце 2019 года. Согласно этому соглашению, Украина получает скидку 20% от среднеевропейской цены, однако обязана сохранить ставку за транзит газа на уровне 1,7 доллара за 100 километров.

Однако позднее украинские власти заявили, что такая цена на газ якобы является несправедливой, и в дальнейшем отказались от закупок российского газа. Споры Москвы и Киева относительно контракта идут с 2014 года.