Зеленский отказался общаться с блокирующим его инициативы Парубием

Киев, 19 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше не будет общаться со спикером Верховной рады Андреем Парубием.

Вместо этого Зеленский намерен выстроить диалог с новым председателем украинского парламента, который будет определен после внеочередных выборов, пишут украинские СМИ.

«Дальнейших действий с господином Парубием, как со спикером этой Верховной рады, я больше не вижу. После его последнего ответа я уже не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с новым парламентом», — пояснил Зеленский журналистам.

По словам украинского лидера, Парубий блокирует все его законодательные инициативы. В частности, он не дал ход двум законопроектам, которые должны были облегчить партиям прохождение в Раду. Один из них предлагал убрать депутатов-мажоритарщиков, а второй — снизить порог прохождения с 5 до 3%. Это позволило бы многим политическим организациям попасть в Раду.

Зеленский полагает, что данные вопросы можно было бы решить за 1-3 дня, однако Парубий их заблокировал. Напомним, что Зеленский объявил внеочередные парламентские выборы сразу же после своего избрания президентом. Это необходимо для того, чтобы собрать коалицию сторонников в парламенте, поскольку власть президента Украины сильно ограничена депутатами. Выборы состоятся 21 июля. В них примут участие партии «Слуга народа» (Дмитрий Разумков), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Юрий Бойко), «Европейская солидарность» (Петр Порошенко), «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) и «Голос» (Святослав Вакарчук).