Спасавший внучку дедушка рассказал об инциденте на борту Nordwind в «Шереметьево»

Москва, 19 июля. На борту самолета авиакомпании Nordwind в столичном аэропорту «Шереметьево» произошло задымление. О произошедшем рассказал дедушка, который первым делом защитил внучку от потенциальной угрозы.

Самолет должен был вылететь в Ереван из Москвы в 0.57 часов. На борту Boeing 737–800W сработали датчики дыма, поэтому пилоты приняли решение прервать полет.

«Возгорания на борту самолета не было», — уточнили в аэропорту «Шереметьево».

Однако в связи с ЧС 173 пассажира были эвакуированы посредством надувных трапов. На взлетно-посадочной полосе их встречали медики. Двух граждан Армении доставили в Химкинскую областную больницу. У одного из них было зафиксировано обострение сахарного диабета, другой человек получил различные ушибы.

«Дедушку, который спасал внучку, уже отпустили домой, — приводит слова сотрудников больницы KP.Ru. — В больнице все еще остается женщина с диагнозом сахарного диабета».

Дедушка признался, что был напуган произошедшем в самолете, однако в первую очередь переживал за внучку.

«Было страшно, но паники не было, — рассказал он об инциденте. — Пошел дым и самолет остановился. Он, можно сказать, уже взлетал. А потом стюардессы стали успокаивать, что мы не горим».

По предварительной версии, причиной задымления в самолете могло стать попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна во время забора воздуха и его дальнейшего поступления в салон. Следов пожара в Boeing 737–800W обнаружено не было.