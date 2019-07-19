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Представитель Чуриковой опроверг слухи о тяжелом состоянии артистки

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Представитель Чуриковой опроверг слухи о тяжелом состоянии артистки

Москва, 19 июля. Состояние известной российской актрисы Инны Чуриковой после падения со сцены оценивается как стабильное, сообщил представитель артистки.

Накануне Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Актриса оступилась и упала со сцены во время спектакля «Старая дева» на сцене театра «Русская песня». Представитель актрисы опроверг информацию о тяжелом состоянии Чуриковой. Он отметил, что слухи о переломе бедер не соответствуют действительности.

«Нет, это все неправда, все стабильно. Она в больнице, наблюдается у врачей. Страшного ничего нет», — рассказал представитель Чуриковой в комментарии Nation News.

Ранее источник в департаменте здравоохранения Москвы сообщил Федеральному агентству новостей, что у Чуриковой подозрение на перелом ребер, на данный момент актриса проходит необходимые обследования.

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