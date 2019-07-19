Очередной фейк от Навального: чем ФБК пытается шантажировать главу МГИК Горбунова

Московская оппозиция, провалившая выборы в Мосгордуму, предпринимает все возможные меры, чтобы дискредитировать избирательную систему России и создать атмосферу недоверия к власти. Опубликованное фейковое расследование о недвижимости главы МГИК — яркий тому пример.

ОПГ Навального при участии экс-кандидата в Мосгордуму Любови Соболь опубликовала новое «расследование» о зарубежной недвижимости главы МГИК Валентина Горбунова. Согласно опубликованным данным, руководитель Московского городского избиркома владеет подмосковной трехэтажной дачей и частью дома в городе Ика (Хорватия).

Зарубежное имущество находится на балансе хорватской фирмы, принадлежащей сыну и супруге главы Мосгоризбиркома. По мнению политических авантюристов из ФБК, наличие подобной недвижимости дискредитирует Горбунова и выдает в нем якобы нечестного чиновника. Однако если присмотреться к «расследованию» внимательно, то в нем можно обнаружить изъяны, которые вызывают вопросы к самим авторам.

«Расследование» как инструмент давления

ФБК не первый год публикует проплаченные вбросы и компроматы на различных российских чиновников и олигархов. И делает это с собой тщательностью. Много времени уделяется деталям: документам на недвижимость, доходам членов семьи, обороту финансового капитала компаний и другим нюансам. Таким образом создается «иллюзия правды».

Однако «расследование» о Горбунове лишено всех эти подробностей. Да и выбор героя также несколько странный. Горбунов не занимает государственную должность, предполагающую управление финансовыми потоками и вывод денежных средств за границу. Также он не может лоббировать интересы элит или каких-либо крупных компаний. У него нет теневых банковских счетов или биткоин-кошельков, в скандалах с которыми замешан сам Алексей Навальный и его подельник Леонид Волков.

Единственно, чем привлек внимание ФБК Горбуно, — это своей непримиримой позицией в отношении нарушителей избирательного права. Несмотря на любое давление, глава МГИК не собирается пропускать «нарисовавших» себе подписи Соболь, Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса. Поэтому навальнистам ничего и не остается, как попытаться дискредитировать Горбунова через свое псевдорасследование.

Нарушений нет — обвинения есть

Для начала присмотримся к фактуре. В мини-фильме представлены неинформативные выписки и сведения о некоей хорватской компании, но без подробностей. Горе-расследователи решили даже не задаваться вопросом, есть ли в семье Горбуновых вполне законный и прибыльный бизнес, который позволил бы оплатить недвижимость, или нет.

А ведь он есть. И никоим образом не принадлежит самому Горбунову. Согласно реестру, который показывают сами навальнисты, фирма зарегистрирована на сына и жену чиновника.

Компания IKA Astra, согласно информации из открытого доступа, занимается обеспечением техникой и рабочими различных строительных проектов, не имеет каких-либо бизнес-интересов в России и никогда, заметьте, не участвовала в государственных подрядах. Открыта еще в 2013 году женой и сыном главы МГИК. Оборот далеко не самый большой.

А теперь вопрос: почему семья Горбунова не может позволить себе иметь бизнес, если сам чиновник никак не может повлиять на него, используя служебное положение? Статус главы МГИК не имеет какого-либо значения в Хорватии. Если оппозицию так раздражает сам факт, что бизнес заграничный, то зачем они тратят сотни тысяч рублей на отдых в той же Испании? Отдыхайте в Крыму, граждане, и тогда уже и критикуйте.

Много лжи — мало фактов

Но ОПГ Навального, стремясь шантажировать Горбунова, такими мелочами, как объективность, себя не утруждает. Не стали также навальнисты публиковать и сведения о заработных платах, а просто обвинили человека в коррумпированности.

Кроме того, стоит обратить внимание на удачный для подельников Навального момент публикации видео и сами документы. Возникают вполне резонные вопросы: как команда Навального получила выписки из-за границы в короткие сроки и почему ролик был обнародован именно сейчас?

А никак. Финансовые и кадастровые документы из другого государства в короткие сроки получить невозможно. Их необходимо заказывать, а время получения ответа очень длительное. Одну выписку можно ждать около месяца. На этот факт стоит обратить внимание.

Особенно потому, что сами расследователи сообщают о долгих поисках имущества четы Горбуновых в Хорватии, так как данные по фирме не позволили установить точный адрес дома. По словам самой же Соболь и сведениям с сайта блогера Навального, для уточнения местонахождения особняка они заказывали выписки на все дома в городе. А это, между прочим, десятки, а может быть и сотни различных объектов. Такое расследование может занять год.





Но нет преград для тех, кого курируют западные спецслужбы. Как сообщил наш источник в ФБК, все выписки были предоставлены Алексею Навальному и его штабу на следующий день после того, как Мосизбирком отказал в регистрации оппозиционным кандидатам.

Отправитель — посольство США в Загребе. Именно они оперативно получили выписку по всей недвижимости, используя дипломатические каналы.

«Уже на следующий день, после отказа регистрировать Любовь Соболь, она сообщила своей помощнице Ольге Ключниковой, что сейчас «устроит ад» Горбунову. И что Алексей ей передал «офигенные документы от западных друзей». Когда она распечатывала материалы, там несколько раз был виден адрес организации — заказчика выписок: Ul. Thomasa Jeffersona 2, 10000, Zagreb. Там как раз находится посольство США. У нас некоторые ребята были возмущены такой ситуацией, но Соболь заявила, что все документы настоящие и их штаб уже проверил. Я лично не поверила», — рассказал собеседник агентства.

Работа на Запад

Впрочем, даже если ФБК действительно готовился к расследованию несколько месяцев, как утверждает Соболь, то их действия явно говорят о том, что политические аферисты, выдвигающиеся в Мосгордуму при поддержке Навального, знали о своем провале на выборах заранее.

Они понимали, что непопулярны, не имеют влияния в обществе, а их фальшивые подписи будут обнаружены при проверке в избиркомах. Бороться за депутатские кресла они и не собирались, так как при избрании пришлось бы заниматься нормальной политической деятельностью. И на этом поприще их бы ждал провал, ведь, кроме воровства «народных донатов», мошенники из ФБК ничего не умеют.

Сейчас оппозиция намерена надавить на избирательную систему и дискредитировать ее, создать атмосферу недоверия к власти. Это объясняет момент публикации ролика ФБК. Фактически навальнисты подготавливают почву для массовых беспорядков на новых митингах в духе «болотных протестов». Лозунги сегодняшних митингов в Москве совпадают с кричалками на акциях 2011–2013 годов — «За честные выборы», «Это наш город», «Мы тут власть». Разве что белые ленточки еще не надели. Однако не стоит сомневаться в скором появлении нового «протестного символа».

Политическая подрывная работа ОПГ Навального также играет на руку Западу, который через свои медиа начнет вмешательство в выборы РФ и вновь будет обвинять российскую власть в отказе следовать демократическим принципам построения общества. В принципе, это уже происходит, так как недавно Европарламент принял резолюцию, осуждающую руководство России за укрепление якобы репрессивного режима, и открыто встал на сторону Любови Соболь, Ильи Яшина и Ивана Жданова.