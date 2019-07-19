Ведомство Шойгу обладает «оружием возмездия», способным «втоптать агрессора в каменный век»

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал «оружием возмездия» ядерную крылатую ракету «Буревестник». Российские политики подтверждают — ведомство Сергея Шойгу готово отразить любую агрессию и обладает самыми современными, в том числе — ядерными вооружениями, которые способны «втоптать страны-агрессоры в каменный век».

В статье для «Российской газеты» Леонков предупреждает государства, вынашивающие агрессивные планы против России и ее союзников:

«Прилет «Буревестников» не только означает конец всем их надеждам на победу, но и конец их государственности».

«Буревестник», как и подводный беспилотник «Посейдон», — это оружие возмездия, которое будет применяться после того, как по территории агрессора «отработают» боеголовки (российских) межконтинентальных баллистических ракет, — поясняет военный эксперт. — Именно «Буревестники», а не (американские) «Томагавки» втопчут страны-агрессоры в каменный век, и никак иначе».

Готовность России отразить любую агрессию против нашей страны и союзников России подтвердил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Сегодняшняя система национальной стратегии нашей страны носит исключительно оборонительный характер, но с учетом всех вызовов, — подчеркнул политик в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы ни на кого не собираемся нападать, но на внешние вызовы реагируем адекватно. На данном этапе наша реакция заключается в повышении возможностей в передислокации воинских частей и в усилении некоторых важнейших направлений нашей обороны. Речь идет об оснащении российских вооруженных сил в рамках нашей военной стратегии наиболее современным вооружением».

Именно к таким вооружениям относится и ядерная крылатая ракета «Буревестник», и подводный беспилотник «Посейдон», подчеркнул зампред профильного комитета ГД.

«Все это говорит, что наши рубежи надежно защищены — на суше, на море и в воздухе — откуда бы ни исходила угроза!» — отметил он.

По словам парламентария, яркое подтверждение того, что государства — члены НАТО вынашивают агрессивные планы относительно России и ее союзников, — это провокационные разведывательные полеты самолетов стран альянса в непосредственной близости от российских границ.

«Соответствующая реакция наших вооруженных сил, в первую очередь, ВКС РФ, а также сил противовоздушной обороны говорит не только о нашей готовности адекватно реагировать на любую провокацию, но и о нашей возможности в любую минуту отразить любую агрессию, откуда бы она ни исходила», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Ранее появилась информация, что в России проведены успешные испытания ядерной энергоустановки для крылатой ракеты «Буревестник». Испытания подтвердили заявленные характеристики реактора, которые позволяют обеспечить неограниченную дальность полета ракеты при высокой возможности маневрирования.