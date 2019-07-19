Клинцевич объяснил, почему США вновь предложили ввести санкции против России

Москва, 19 июля. Американские чиновники, внося в конгресс законопроект о введении санкции против «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников», действуют из вредности, считает член Совета Федерации России Франц Клинцевич.

Ранее в конгресс США внесли законопроект, предусматривающий введение санкций против «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников». Ограничения, как считают в Вашингтоне, должны действовать до тех пор, пока «Россия не освободит 24 украинских моряка и три корабля», которые устроили в Керченском проливе провокацию.

По мнению российского сенатора, Вашингтон давно должен был понять, что введение санкций против России «абсолютно бессмысленно». Клинцевич подчеркнул, что любые провокации против России, в том силе провокация в Керченском проливе, «пресекались и будут пресекаться впредь самым жестким образом, несмотря ни на какие санкции».

«В данном случае речь идет не просто о бессмысленности предлагаемых конгрессменами мер, а об их очевидной вредности», — подчеркнул Клинцевич.

Он также обратил внимание на то, что ограничительные меры могут осложнить взаимодействие российских и американских спецслужб, а это, как считает политик, вряд ли отвечает интересам Вашингтона.

Напомним, в ноябре прошлого года украинские моряки устроили провокацию в Керченском проливе: они вторглись в территориальные воды России и совершали опасные маневры, игнорируя требование российских пограничников остановиться. В итоге 24 моряки, в числе которых два сотрудника СБУ, были задержаны. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. По решению суда нарушители были арестованы.