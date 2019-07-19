Венесуэла предложила перенести штаб-квартиру ООН в Санкт-Петербург

Каракас, 19 июля. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса предложил перенести штаб-квартиру Организации Объединенных Наций из Нью-Йорка в Санкт-Петербург. Дипломат отметил, что США не выполняют свои обязательства страны-хозяйки ООН.

Глава МИД Венесуэлы рассказал, что во время посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке сталкивается с запретами на передвижение из-за санкций США против Венесуэлы. Арреаса добавил, что из-за санкций сотрудники дипведомства Венесуэлы вынуждены пользоваться только коммерческими рейсами для поездок в США.

«Безусловно, передвижения дипломатов не должны никак ограничиваться. Это еще один показатель неуважения США к международному праву», — заявил глава МИД Венесуэлы в комментарии ТАСС.

Арреаса напомнил, что США взяли на себя обязательства страны-хозяйки ООН в 1945 году. Если сейчас Штаты не готовы выполнять взятую на себя роль, то штаб-квартиру международной организации необходимо перенести, подчеркнул дипломат.

«Если США не хотят принимать ООН у себя, пусть скажут, давайте перенесем штаб-квартиру в другой город — например, в Санкт-Петербург, в Азию или Латинскую Америку», — предложил министр иностранных дел Венесуэлы.

Дипломат считает, что ООН должна выразить протест США из-за нарушения прав не только одного человека, а всей организации. США также ограничили передвижение главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании ООН. Министру разрешили передвигаться от аэропорта до отеля и штаб-квартиры ООН.