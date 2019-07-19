Призывающие к беспорядкам навальнисты надругались над российским триколором

Москва, 19 июля. Так называемые «оппозиционеры» из команды блогера Алексея Навального, провалившие сбор подписей для выдвижения в Мосгордуму, продолжают призывать людей к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях.

Как передает New Inform, одним из инструментов агитации, которыми они пользуются, являются агитационные листовки. В одной из них навальнисты надругались над российским триколором. Как сообщает издание, на агитках, которые накануне выдавали сторонники «независимых кандидатов» на Трубной, был изображен перевернутый флаг РФ, а на его фоне — размещены фотографии «пятерки неудачников» Навального. Речь идет о портретах Любови Соболь, Константина Янкаускаса, Ильи Яшина, Ивана Жданова и Юлии Галяминой.

Напомним, 14 июля Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатами на выборы в Мосгордуму ряду лиц, среди которых — вышеуказанные представители «команды Навального». Причиной отказа стал большой процент недействительных подписей, поданных ими в МГИК. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь недействительными были признаны 14,67% собранных автографов. Допустимый порог «брака» составляет 10%. 16 июля окружная комиссия 43-го округа столицы приняла аналогичное решение и проголосовала за отказ в регистрации Любови Соболь кандидатом в депутаты столичного парламента.

После отказа в регистрации на выборы «оппозиция» попыталась призвать своих сторонников, чтобы те требовали от Мосгоризбиркома изменить свое решение. Однако «акция» провалилась: посетили «встречу» на Цветном бульваре в Москве менее 200 человек. По всей видимости, «кандидаты» от Навального понимают, что не имеют шансов на законной основе зарегистрироваться на выборы из-за массовых фальсификаций, а потому оказывают давление на избиркомы посредством призывов к беспорядкам и митингам.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов назвал основной проблемой сбора подписей кандидатами в Мосгордуму «рисовку». До того, как МГИК вынес решение об отказе в регистрации и сообщил о недействительных подписях, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло также рассказывал о подделке автографов избирателей «оппозиционерами». Он сообщил, что во время проверки бюллетеней были обнаружены крайне интересные факты: выяснилось, что часть «автографов» в поддержку Соболь и Гудкова принадлежат умершим людям. Общественник предоставил фотографии могил покойных жителей Москвы, которые «поддержали» так называемых оппозиционных политиков.

Напомним, в июне сотрудники полиции Москвы обнаружили в одной из столичных квартир «конвейер» по рисовке подписей. Выяснилось, что несколько молодых людей проставляли по спискам избирателей «автографы» за Любовь Соболь.

Позже один из задержанных «рисовальщиков», в интервью Федеральному агентству новостей представившийся Павлом, рассказал, что им нужно было заполнять по 40 листов в день на троих за одну смену, а свободное время отдавалось на откуп.