Донецк, 19 июля. Жительница Донецка погибла в результате обстрела украинской армии, которая открыла огонь по столице Донецкой народной республики, несмотря на объявленное ранее «тотальное перемирие».

Как сообщает агентство «Харьков», трагедия произошла в тот момент, когда женщина находилась на клумбе своего дома. Она получила множественные осколочные ранения и скончалась через несколько часов на операционном столе.

По словам одной из жительниц Донецка, чей дом также пострадал от украинских снарядов, сотрудники миссии ОБСЕ просто «не замечают» украинских обстрелов. Они работают строго по расписанию и покидают район наблюдения ровно в 16.00, а украинская армия этим пользуется. Зная о распорядке работы наблюдателей, бойцы ВСУ открывают огонь лишь после 16.00.

«Пока миссия ОБСЕ работает — ВСУ не стреляют, боятся. Как только после 16:00, то начинается. То в одном месте, то в другом. Аэропорт, Спартак… Вот и сейчас, напилась валерьянки и хожу», — рассказала женщина.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.