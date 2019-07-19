Украинские пользователи внезапно получили доступ к запрещенным российским сайтам

Киев, 19 июля. Некоторые жители Украины получили доступ к сайту «ВКонтакте», а также другим российским интернет-ресурсам, заблокированным в стране. Представители провайдеров заявили, что не снимали блокировку с запрещенных сайтов, передает украинское интернет-СМИ «Обозреватель».

Ранее сообщалось, что зайти в соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также посетить сайты НТВ, ТАСС и РИА Новости, смогли те жители Украины, которые пользуются услугами провайдеров «Воля», Dream line и «Домонет». В СМИ появилась информация, что данные провайдеры открыли доступ к заблокированным ресурсам. Также жители Украины начали публиковать в соцсетях фотографии с открытой у них на компьютерах страничкой «ВКонтакте».

После появления информации о разблокировании доступа некоторые клиенты названных выше провайдеров попытались зайти в российскую социальную сеть, но у них ничего не вышло.

«Я абонент «Воля». Прочитав вашу (речь идет об издании «Обозреватель», прим. ФАН) новость, решил проверить. Доступ к сети «ВКонтакте» компанией «Воля» заблокирован с указанием причины и ссылкой на указ президента», — написал один из пользователей в Facebook.

В службе поддержки «Воля» и Dream line заявили, что продолжают следовать законодательству Украины, поэтому ситуация с блокировкой не менялась. Представители провайдеров пообещали выяснить, почему запрещенные сайты работают как минимум у части абонентов.

Отметим, что сообщение о разблокировке проверили корреспонденты РИА Новости, сайт которого находится в «черном списке». Открыть страницу собственного агентства они не смогли.

Напомним, доступ ко многим популярным российским интернет-ресурсам был закрыт на Украине в 2017 году, когда занимавший в то время пост президента страны Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Срок этих ограничений истекает в мае 2020 года.

Ранее на сайте нынешнего президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, авторы которой предлагают разблокировать «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие российские сайты, сообщает «Газета.ru». Президент рассмотрит документ, если его подпишут не менее 25 тысяч граждан Украины.