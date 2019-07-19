МИД РФ объяснил, почему вопрос Крыма никогда не будет подниматься в нормандском формате

Москва, 19 июля. Вопрос о статусе Крыма не будет подниматься во время встречи нормандской четверки, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

По его словам, нормандский формат посвящен лишь вопросам реализации минских соглашений и урегулированию конфликта в Донбассе, а к Крыму не имеет никакого отношения. Более того, российская сторона не видит смысла обсуждать статус полуострова, поскольку, как уже ранее неоднократно подчеркивалось, этот вопрос закрыт окончательно.

«В сферу компетенции нормандского формата входит проблематика реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Ни о каком «статусе» Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит», — пояснил Карасин РИА Новости.

Карасин также добавил, что Москва не против рассмотреть возможность включения в нормандский формат представителей США и Великобритании, на чем настаивает президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, позиция по этому вопросу двух других членов нормандской четверки — Франции и Германии — пока неизвестна, пишет «Царьград».

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.