В МИД РФ прокомментировали ситуацию с задержанными украинскими моряками

Москва, 19 июля. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал текущую ситуацию с задержанными во время провокации в Керченском проливе украинскими моряками.

В МИД РФ констатировали, что работа по вопросу украинских моряков продолжается.

«Мы уделяем должное внимание урегулированию ситуации с украинскими моряками, — приводит его слова РИА Новости. — Эту тему 11 июля обсуждали по телефону президенты России и Украины».

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российские границы в Черном море, проигнорировав все предупреждения пограничников. В результате корабли-нарушители были задержаны, а их экипажи арестованы. Всего на борту оказались 22 моряка и 2 сотрудников СБУ.

Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которую спланировал действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко. Российский лидер отметил, что вопрос возвращения украинских моряков на родину будет решен в спокойном рабочем режиме.

Адвокат Николай Полозов в июле этого года сообщил, что следствие по делу моряков завершено. Фигурантам дела предъявлено обвинение о незаконном пересечение границы России в составе организованной группы.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Россия может пойти на освобождение задержанных в Керченском проливе украинских моряков в том случае, если за этим начнется обмен «всех на всех».