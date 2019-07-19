МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии

Москва, 19 июля. Госдума рассматривала возможность введения санкций против Грузии из-за недавних событий, однако на данный момент тема «винных» санкций закрыта, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Карасин напомнил, что на фоне событий в Грузии конца июня-начала июля российские законодатели обсуждали возможность введения санкций на поставку в Россию вина и минеральной воды из Грузии. Однако президент РФ Владимир Путин призвал к сдержанности и взвешенному подходу, а также отказался от санкций из «уважения к грузинскому народу», подчеркнул российский дипломат.

«Таким образом, на сегодня тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта», — заявил Карасин в комментарии РИА Новости.

Комментируя запрет российским компаниям на полеты в Грузию, замглавы МИД РФ отметил, что ограничения носят временный характер. Карасин напомнил, что условия отмены запрета на полеты в Грузию четко обозначены.

«Условия его отмены четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан», — добавил дипломат.

Карасин заявил, что Россия по-прежнему настроена на нормализацию отношений с Грузией. Это соответствует интересам обеих стран, подчеркнул замглавы МИД РФ.

В Грузии разгорелся инициированный оппозицией конфликт, который вылился в протесты. Президент РФ Владимир Путин принял решение временно запретить российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию с 8 июля.

Позже ведущий грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Георгий Габуния нецензурно выругался в адрес российского президента. Российские законодатели предложили ответить на события в Грузии санкциями против этой страны, однако Путин призвал отказаться от экономического давления. Федеральное агентство новостей подготовило специальный материал о реакции российских журналистов на выходку Габунии.