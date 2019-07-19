Сирия, 19 июля. Джихадисты «Ан-Нусры»*** в очередной раз нанесли удары по городу Алеппо. Члены «Белых касок» подозреваются в поджоге посевов в Дамаске. Турецкие ВВС уничтожили военные объекты РПК в Северном Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: усилили меры безопасности на линии разграничения сил с боевиками на севере Латакии.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла западные окраины города Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух взрывов в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: заявили об уничтожении военных объектов РПК на севере Ирака.

Провинция Дамаск

Военный источник в сети Twitter (Dannymakkisyria) сообщает о пожарах на сельскохозяйственных полях в районе населенного пункта Муаддамия к юго-западу от столицы. О последствиях инцидента и возможных жертвах пока ничего не известно. Некоторые из местных активистов полагают, что к поджогам имеют отношение члены псевдогуманитарной организации «Белые каски», которые оказывают поддержку боевикам вооруженной оппозиции в зоне «Большого Идлиба», а также принимают активное участие в подготовке провокаций с использованием химического оружия. Так, ранее поступали сведения о том, что сотрудники формирования оказывали помощь исламистам «Джебхат Ан-Нусры»1 в транспортировке емкостей с отравляющими веществами.

Провинция Латакия

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) усилила меры безопасности на линии соприкосновения сил с джихадистами незаконных бандгрупп в северной части провинции после серии нападений боевиков «Тахрир Аш-Шам» и запрещенной в РФ группировки «Исламская партия Туркестана». Отмечается, что целью прошлой атаки радикалов, которую правительственным подразделениям удалось отразить, являлся захват вершины Захи, расположенной в предместьях населенного пункта Рабия. Напомним, несмотря на то, что данные территории входят в демилитаризованную зону, в границах которой действует режим прекращения огня, исламисты не перестают провоцировать столкновения.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (Monika_Mnemonik) сообщает о том, что боевики исламистских бандформирований возобновили обстрелы западных окраин административного центра региона. Огонь был открыт с позиций джихадистов антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», базирующихся в западной части провинции. Пока известно о материальном ущербе, нанесенном жилым домам. Сведения о возможных погибших или пострадавших среди местных жителей в настоящий момент уточняются. Напомним, несколько дней назад удары радикалов в районах Хамдания и Новый Алеппо привели к гибели шести гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о новых взрывах в зоне контроля курдских сил. Согласно данным военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), первое взрывное устройство детонировало на окраине городе Дибан на юго-востоке от административного центра провинции. Никаких сведений о последствиях случившегося пока не поступало. Второй взрыв прогремел недалеко от города Шхиль. СВУ было активировано на маршруте следования патрульных «Демократических сил Сирии»**** (SDF). О возможных жертвах в рядах группировки не сообщается. Предполагается, что бомбы были установлены террористами «спящих ячеек» «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность преимущественно на оккупированной курдами территории.

Провинция Идлиб

Боевые вылеты в южных районах провинции активизировали российские ВКС. Согласно данным Twitter-канала (maaramc), авиаудары самолетов ВКС РФ пришлись по расположениям исламистов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры», в окрестностях населенного пункта Маар Хурма. Тем временем ВВС Сирии атаковали позиции радикалов вблизи Хан-Шейхуна. Также огонь по укрепрайонам боевиков продолжили вести артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА). Так, по информации новостного портала Step News Agency, обстрелам подверглись военные объекты радикалов на подступах к городу Маар Зита. Сведения о нанесенном джихадистам уроне пока уточняются.

Ирак

Русскоязычная версия турецкого информационного агентства Anadolu Agency опубликовала новые сведения о результатах военной операции под названием «Коготь», проводимой вооруженными силами Турции в Северном Ираке. По последним данным, турецкие ВВС нанесли авиаудары по военным объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе горы Караджак, уничтожив многие из них. Напомним, о начале военных действий на территории Иракского Курдистана Анкара заявила в конце мая. Как известно, иракские власти потребовали от Турции приостановить наступление покинуть территорию страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.