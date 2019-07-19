США интенсивно готовят боевиков для действий против армии Сирии в Идлибе и Даръа

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu опубликовало материал, в котором утверждается, что США возобновили подготовку радикалов Сирийской свободной армии (ССА) на военной базе «Ат-Танф». Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По информации турецкого издания, подготовкой боевиков занимаются американские офицеры и сотрудники разведслужб. Кроме того, в мероприятиях задействованы военные консультанты, возглавляемой Вашингтоном международной коалиции. Под их руководством исламисты проходят специальную подготовку, включающую обучение ведению наступления в населенных пунктах, высадке десанта и выживанию в сложных условиях горной и пустынной местности.

Информация о повышении интенсивности занятий с новобранцами в лагерях подготовки, расположенных вблизи американской базы «Ат-Танф», подтверждается также и сирийским оппозиционным ресурсом Masar Press Agency.

#مسار_برس

واشنطن تستأنف تدريب جيش المغاوير في قاعدة التنف — وكالة مسار برس (@MasarPressNet) July 17, 2019

Несмотря на неоднократные заявления представителей Пентагона о том, что на юге Хомса идет подготовка бойцов будто бы для борьбы со «спящими ячейками» «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), многие эксперты в это не верят. Все чаще звучат мнения о том, что обученные американскими инструкторами боевики уже орудуют на территории южных провинций Сирии, где до недавнего времени было относительно спокойно.

Подобные выводы подтверждаются резким увеличением количества диверсионных актов против сирийских военнослужащих и представителей органов власти, совершенных в течение последней недели в провинции Даръа. Только 17 июля террористами там было осуществлено два подрыва СВУ, в результате которых погибли восемь и получили ранения 11 человек.

Ранее сообщалось, что 13 июля взрывное устройство сработало на маршруте движения патруля российской военной полиции недалеко от населенного пункта Босра. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

Совершенно очевидно, что вторым направлением, на котором Вашингтон задействует «выпускников» своих лагерей, станет зона деэскалации «Идлиб». На это указывает заявление, сделанное главарями сформированной, вооруженной и обученной американцами в зоне Ат-Танфа группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн».

В частности, как передает ливанское информагентство Al Masdar News, 13 июля они объявили о решении участвовать в боевых действиях против Сирийской арабской армии (САА) в провинции Идлиб. Вероятно, что в этих же целях американскими инструкторами на территории Иордании осуществляется подготовка дополнительных отрядов «Джейш Магавир Ат-Тауры».

На первый взгляд может показаться, что действия спецслужб США по поддержке джихадистов в южных провинциях Сирии и в Идлибской зоне между собой никак не связаны. Но это только на первый взгляд. Очевидно, что по замыслу американских кураторов, совершенные их подопечными теракты в провинции Даръа должны отвлечь правительственные силы и затруднить их борьбу с террористами в Идлибе.

Все это указывает на то, что в ближайшее время следует ожидать возобновления попыток наступления бандгрупп на северо-западе САР, а также новых диверсий экстремистов, призванных продемонстрировать якобы неспособность сирийского руководства контролировать обстановку в стране, заметил в интервью ФАН доктор военных наук Анатолий Матвийчук.

«При этом мотивация действия данных вооруженных формирований предельно простая. Они сейчас изолированы в районе Ат-Танфа, средств к существованию и нормальных условий для жизни нет. Американцы же с неограниченными финансовыми возможностями пользуются этим и без труда нанимают вынужденных браться за любую работу бойцов, чтобы те действовали строго в интересах политики США. Активно вербуются также местные жители из лагеря «Эр-Рукбан». База «Ат-Танф» в этом отношении имеет стратегическое значение, и потому Пентагон за нее так держится», — подчеркнул эксперт.

Ключевую роль также, безусловно, играет исламистский анклав в провинции Идлиб, который остается последним крупным очагом террористического сопротивления в Сирии.

«Поэтому американцы, конечно, будут продолжать формировать новые бандгруппы еще и для воздействия на ситуацию в Идлибской зоне. Это последний серьезный оплот боевиков, через которых Соединенные Штаты все еще рассчитывают реализовать свои геополитические интересы в ближневосточном регионе. Соответственно, они совершенно не заинтересованы в ликвидации этого анклава и возвращении территорий в ведение Дамаска», — резюмировал Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.