Экс-депутат Рады объяснил, почему Порошенко не пустили в зал Европарламента

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Экс-депутат Рады Владимир Олейник объяснил, что это значит для Украины.

Как сообщила «Страна.ua», Порошенко, который до этого заявлял, что поедет в Страсбург, чтобы сформировать мощную группу союзников среди евродепутатов, на заседании Европарламента 17 июля был вынужден сидеть на галерке.

The European Parliament @Europarl_EN has just adopted an important resolution in support of Ukraine. 458 votes in favor! My congratulations to all Ukrainians on this great victory for our state! pic.twitter.com/HxuKyJz4ec — Петро Порошенко (@poroshenko) July 18, 2019

«Во-первых, на заседание Европарламента Порошенко никто не приглашал. А во-вторых, он убежал в Страсбург от допроса следователей Государственного бюро расследований Украины. Как бы нашел уважительную причину не присутствовать на этом допросе, собрал вокруг себя шайку и приехал в Европарламент непрошенным гостем, который, как известно, хуже татарина, хотя в этом случае — хуже бандеровца. Там Порошенко по-хамски себя вел с журналистами. Нашел себе пару русофобов, которые с ним согласились говорить. А потом был отправлен на галерку, потому что в зале заседаний ему места не нашлось. А что это означает? Это оценка, которую новый Европарламент дал в целом происходящему на Украине. Если бы Порошенко было, за что уважать, его бы посадили в зал. Пусть еще скажет «спасибо», что на галерку отправили, а не выгнали с позором», — сказал депутат Верховной рады V-VII созывов Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей.

Украинский политик подчеркнул, что новый состав Европарламента дал определенный сигнал Киеву, не пустив Порошенко в зал заседаний.