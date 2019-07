Экс-депутат Рады объяснил, почему Порошенко не пустили в зал Европарламента

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Экс-депутат Рады Владимир Олейник объяснил, что это значит для Украины.

Как сообщила «Страна.ua», Порошенко, который до этого заявлял, что поедет в Страсбург, чтобы сформировать мощную группу союзников среди евродепутатов, на заседании Европарламента 17 июля был вынужден сидеть на галерке.

The European Parliament @Europarl_EN has just adopted an important resolution in support of Ukraine. 458 votes in favor! My congratulations to all Ukrainians on this great victory for our state! pic.twitter.com/HxuKyJz4ec