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Экс-депутат Рады объяснил, почему Порошенко не пустили в зал Европарламента

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Экс-депутат Рады объяснил сигнал, который дал Киеву Европарламент, не пустив Порошенко

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Экс-депутат Рады Владимир Олейник объяснил, что это значит для Украины.

Как сообщила «Страна.ua», Порошенко, который до этого заявлял, что поедет в Страсбург, чтобы сформировать мощную группу союзников среди евродепутатов, на заседании Европарламента 17 июля был вынужден сидеть на галерке.

«Во-первых, на заседание Европарламента Порошенко никто не приглашал. А во-вторых, он убежал в Страсбург от допроса следователей Государственного бюро расследований Украины. Как бы нашел уважительную причину не присутствовать на этом допросе, собрал вокруг себя шайку и приехал в Европарламент непрошенным гостем, который, как известно, хуже татарина, хотя в этом случае — хуже бандеровца.

Там Порошенко по-хамски себя вел с журналистами. Нашел себе пару русофобов, которые с ним согласились говорить. А потом был отправлен на галерку, потому что в зале заседаний ему места не нашлось. А что это означает? Это оценка, которую новый Европарламент дал в целом происходящему на Украине. Если бы Порошенко было, за что уважать, его бы посадили в зал. Пусть еще скажет «спасибо», что на галерку отправили, а не выгнали с позором», — сказал депутат Верховной рады V-VII созывов Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей.

Экс-депутат Рады объяснил сигнал, который дал Киеву Европарламент, не пустив Порошенко

Украинский политик подчеркнул, что новый состав Европарламента дал определенный сигнал Киеву, не пустив Порошенко в зал заседаний.

«Европа дала нам понять, что Украина с такой политикой движется не туда. И Порошенко в Страсбурге ходил, как сирота: с кем бы поговорить, кого бы за рукав потрогать. И все друзья куда-то делись, с ним никто не хочет водиться, потому что для евродепутатов Порошенко — токсичен, общение с ним — это общение с человеком, который в будущем будет сидеть за свои преступления. Это плохо для их репутации», — добавил Олейник.

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