МИД РФ назвал «выстрелом в ногу» возможные санкции США против российского госдолга

Москва, 19 июля. Возможные санкции США в отношении российского госдолга негативно повлияют на сам Вашингтон, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Российский дипломат сравнил санкционную политику США по отношению к России с «выстрелом в ногу». Он пояснил, что многие иностранные инвесторы заинтересованы в российских долговых обязательствах, а у них отбирают доходы.

«Думается, что американцы просто не могут сойти с этого пути, независимо от того, дает это эффект или нет», — отметил Панкин.

Говоря о возможных ответных действиях, представитель дипломатического ведомства указал на два возможных пути — зеркальные контрмеры или асимметричный ответ. По его словам, действия Вашингтона не останутся без ответа.

В то же время Панкин отметил, что перед Россией стоит задача не отвечать ударом на удар, а адаптироваться к ограничительным мерам, которые могут ввести США, и искать новых партнеров, новые пути обхода.

«Каждый такой шаг осложняет нам жизнь, но это не смертельно, с каждым таким шагом мы учимся работать в каких-то новых сферах», — подчеркнул дипломат.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету Штатов на 2020 год, которая предусматривает запрет на любые действия с российским госдолгом американцам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва внимательно наблюдает за обсуждением в США санкций против российского госдолга.