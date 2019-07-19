Москалькова отреагировала на идею Зеленского обменять Вышинского на Сенцова

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова считает, что люди не должны попадать в так называемый «обменный фонд».

Так она прокомментировала Федеральному агентству новостей предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта в Крыму Олега Сенцова.

«Люди не должны попадать в обменный фонд», — заявила Москалькова в интервью ФАН.

19 июля Зеленский прокомментировал озвученное ранее его пресс-секретарем Юлией Мендель предложение обменять Вышинского на Сенцова.

«Мы действительно хотим, чтобы такой момент наступил в ближайшее время. Мы готовы поменять Вышинского. Сенцов — как пример: мы готовы поменять на Сенцова», — заявил украинский президент.

При этом, по его словам, «Сенцов — это не разменная монета».

«Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных», — отметил Зеленский.

Появившаяся ранее запись Мендель в соцсети стала ответом на предложение пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, который выразил мнение, что передача России Кирилла Вышинского могла бы стать отличным первым шагом для начала нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Ранее Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Кирилла Вышинского беспрецедентным нарушением прав человека. Поскольку, по мнению президента, Вышинского преследуют за профессиональную деятельность, за честное и объективное отображение происходящих на Украине событий.

Сейчас Кирилл Вышинский находится в СИЗО города Херсона. Ему грозит 15 лет тюремного заключения. По словам Москальковой, Вышинский выглядит очень подавленным. Он уже обратился к президенту РФ с просьбой о помощи и выразил намерение отказаться от гражданства Украины.

Всего, по сведениям уполномоченного по правам человека в РФ, на территории Украины задержаны или осуждены порядка 50 граждан России.