Пугачева и Галкин отказались общаться с журналистами на фестивале Вайкуле в Юрмале

Юрмала, 19 июля. Знаменитая российская певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин появились на открытии музыкального фестиваля, устроенного Лаймой Вайкуле в Юрмале.

Журналисты пытались спросить у звездной пары, нравится ли их детям Лизе и Гарри в Юрмале, однако Пугачева и Галкин отказались общаться с прессой, сообщает «Газета.ру».

Отметим, что вопрос, появится ли Пугачева и Галкин на фестивале в Юрмале, весьма волновал поклонников певицы, поскольку ее появление в Латвии ознаменовалось скандалом. Дело в том, что королева российской эстрады, отправляясь в Ригу на отдых, прибыла на перрон московского железнодорожного вокзала прямо на личном автомобиле, что является серьезным нарушением правил.

Когда поезд приехал в Ригу, то выяснилось, что Вайкуле не стала встречать свою коллегу и подругу на вокзале. Было ли это реакцией на скандал в Москве или нет — неизвестно. Пугачева приехала в столицу Латвии в начале июля, чтобы отдохнуть. В настоящий момент она проживает в особняке в Юрмале вместе с детьми и мужем.

В Юрмале же открывается музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву». Мероприятие проходит с 18 по 21 июля. Каждый год на сцене «Рандеву» выступает множество известных артистов, чьи выступления смотрят более 100 млн зрителей по всему миру. В этом году, в частности, в фестивале примут участие Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Интарс Бусулис, Настя Каменских, Валерий Меладзе, Алена Свиридова, Лолита, Maruv, Нино Катамадзе, Григорий Лепс, Emin и Валерий Сюткин.