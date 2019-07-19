Эксперт назвал возможную причину задымления самолета в «Шереметьево»

Москва, 19 июля. Причиной задымления на борту самолета авиакомпании Nordwind, произошедшего в аэропорту «Шереметьево» перед вылетом в Ереван, могли стать сбои в электрической проводке. Такую точку зрения высказал авиаэксперт Александр Романов.

Ранее стало известно, что в аэропорту «Шереметьево» были эвакуированы пассажиры самолета Nordwind, который должен был выполнять рейс Москва — Ереван. По предварительной информации, самолет был остановлен из-за задымления в салоне воздушного судна. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Командир доложил о случившемся наземным службам и принял решение прервать взлет.

Александр Романов назвал возможную причину задымления и рассказал, где мог находиться его источник. По его словам, в некоторых случаях система кондиционирования воздуха начинает втягивать в салон дым, если что-то попало в двигатель. Однако при взлете система кондиционирования еще не включена.

«Значит, источник находился внутри салона. И тут могут быть самые разные варианты: что-то произошло в электрической проводке (она тянется по всему самолету под пластиковой обшивкой. — Прим. ред.), что-то задымилось у пассажиров — телефон, например. Ограниченное пространство очень быстро может затянуть дымом», — отметил эксперт в комментарии KP.Ru.

Как сообщали СМИ, во время аварийной эвакуации пассажиры покинули самолет посредством надувных трапов. Отмечается, что при эвакуации пострадали восемь человек, двое из них были госпитализированы. Позднее экстренные службы сообщили, что не обнаружили на борту ни задымления, ни возгорания.