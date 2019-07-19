Обнаженный Тарзан стал «королевским лежаком» для своей супруги

Тиват (Черногория), 19 июля. Звездная пара певицы Наташи Королевой и самого популярного стриптизера России Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, продолжает удивлять поклонников откровенными фотографиями. На этот раз Глушко выложил на своей странице в Instagram снимок, на котором Королева загорает на одном из причалов Черногории, расположившись на обнаженном теле своего супруга.

«Поймал русалку — теперь сушу ее на солнышке», — написал Тарзан под фотографией.

Сама Наташа Королева назвала своего мужа «королевский лежак».

«Так приятно… Но дорого. Очень!» — написала певица в соцсети.

Отметим, что многие подписчики звездной пары восхитились откровенным снимком.

«Красивая вы пара, очень оригинальная», — написала melnikovamarina82.

«Завидую людям без комплексов! Тарзан, вами восхищаюсь, не телу, а как верно вы любите Наташу!!! Она супер!!!», — прокомментировала фотографию irina_jrz.

«Вот что значит подходят друг другу!!! Все изгибы совпали!» — отметила larina_sta_.

«Вы такие классные! Пусть в вашей паре всегда будут любовь, страсть и огонь!» — пожелала супругам одна из поклонниц.

Напомним, что ранее Тарзан взбудоражил фанаток, опубликовав в Instagram снимок, на котором предстал перед подписчиками в красных плавках. Наташа Королева не отстает от супруга: она сфотографировалась обнаженной, сделав при этом стойку на руках. Таким образом Королева решила поддержать свою коллегу по сцене Светлану Лободу, оказавшуюся в центре скандала.