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В Киеве объяснили, в каких случаях силовики смогут открывать огонь в Донбассе

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В Киеве объяснили, в каких случаях силовики смогут открывать огонь в Донбассе

Киев, 19 июля. Украинские силовики будут открывать огонь в рамках перемирия, объявленного с 21 июля, в ответ на нарушения со стороны республик Донбасса, заявил представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный.

Бессмертный напомнил, что вступающее в силу с 21 июля перемирие в Донбассе впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о режиме тишины. При этом командующий операцией объеденных сил в Донбассе Александр Сирский добавил, что украинские силовики смогут открывать ответный огонь из аналогичных видов оружия, не нарушая минских договоренностей и Женевскую конвенцию.

«Не путайте «прекращение любого огня» с «огнем в ответ» <…> Или все молчат со всех сторон и наступает тишина. Или, в случае нарушения тишины, открывается огонь в ответ», — написал представитель Киева в Facebook.

Ранее контактная группа во время очередной встречи достигла договоренностей о подготовке нового отвода сил в Донбассе. Оно вступит в силу 21 июля в 00.01 по московскому времени.

Гражданская война на юго-востоке Украины вспыхнула в апреле 2014 года после госпереворота в стране. Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — которые отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота.

Для урегулирования конфликта были приняты минские соглашения, которые определили шаги по деэскалации войны. Тем не менее подразделения ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по окраинам населенных пунктов республик Донбасса.

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