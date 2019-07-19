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Эксперты рассказали, как бороться с бессонницей

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Эксперты рассказали, как бороться с бессонницей

Москва, 19 июля. Медики заявили, что у каждого человека периодически возникают проблемы со сном. Обычно это связано с перевозбуждением нервной системы.

Эксперты дали советы, как бороться с бессонницей. Во-первых, на засыпание влияет искусственное освещение. Поэтому человек, который хочет заснуть, должен выключить свет.

Режим дня поможет вам засыпать в определенное время. Если вы будете себя заставлять ложиться в одно и то же время, организм привыкнет и будет «выключаться» самостоятельно.

Эксперты рассказали, как бороться с бессонницей

Еще один совет — не ешьте перед сном, диетологи советуют принимать пищу не позднее чем за четыре часа до сна. Если вы проголодались, лучше выпить стакан молока или кефира.

Иногда для засыпания полезно почитать книгу или полистать журнал. На многих литература действует лучше любого снотворного. Травяной чай успокоит нервы и поможет вам отвлечься от дневных тревог, пишет Planet Today.

Наденьте удобную пижаму и примите позу для сна, посчитайте «овечек». Специалисты также советуют перед сном проветрить помещение, свежий воздух полезен для здорового сна.

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