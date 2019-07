Русофобы на Украине возмутились появлением Даны Борисовой в Киеве

????????????Безумно рада снова оказаться на Майдане Незалежнocтi ( побывать возле Монумента Независимости ) в прекрасном #киев ????В своё время жила в этом городе 3 месяца ,снималась в культовой ????«Зiрка + Зiрка» и «Блондинки в Загоне» ,где вообще была ведущей этого популярного юмористического ????????????шоу ????На этот раз приехала на сьемки для #пятница????,подробности съёмок просили не разглашать ????????????В новом сезоне реалити #пацанки4 будет жарко ????????????????Спасибо дорогому киевскому другу @deniskonovalov ????за чудесное общение ,и поход в самый Модный и закрытый киевский ресторан ????#данаборисова #ледисовершенство☂️ #люблю???? #киев???????? #украина???????? #лето2019

