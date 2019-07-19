Русофобы на Украине возмутились появлением Даны Борисовой в Киеве

Киев, 19 июля. Координатор украинского движения «Геть от Москвы!» Андрей Смолий возмущен, что российскую телеведущую Дану Борисову пустили в Киев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Борисова приехала на Украину для съемок шоу «Пацанки-4» для телеканала «Пятница». Ведущая разместила на своей странице в Instagram фотографии на фоне достопримечательностей Киева.

«Безумно рада снова оказаться на Майдане Незалежнocтi (побывать возле Монумента Независимости) в прекрасном Киеве, — поделилась она впечатлениями в подписи к одному из снимков. — В свое время жила в этом городе три месяца, снималась в культовой «Зiрка + Зiрка» и «Блондинки в загоне», где вообще была ведущей этого популярного юмористического шоу».

Некоторые украинцы приветствовали российскую звезду.

«Рады вас видеть в Украине! — написала одна из посетительниц страницы. — Я назвала свою дочь в честь вас, ей сейчас 14 лет».

У Борисовой также поинтересовались, не было ли проблем при въезде на Украину.

«Впустили в Киев спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда, — ответила телеведущая. — Мы за мир и дружбу…»

Однако оказалось, что «миру и дружбе» рады не все, в первую очередь это касается русофобов на Украине.

«Рашисты снова в Киеве. Новая власть одобряет и допускает на территорию Украины российских пропагандистов, которые выступали за оккупацию Крыма, — отреагировал Смолий. — Более того, они еще и снимают здесь свои шоу».

Он убежден, что украинские пограничники не могли не знать, что Борисова поддерживала воссоединение Крыма и России.

«Кого вернем следующими? — поинтересовался он. — Российских звезд, которые уже постепенно собираются возвращаться на украинскую сцену? Информационная война продолжается, и рашисты уже в Киеве».

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота. На полуострове был проведен референдум, на котором абсолютное большинство местных жителей выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать этот шаг крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией». Всех, кто посещал полуостров после 2014 года, украинские власти вносят в черный список, участникам которого въезд в страну запрещен.