Названа дата очередного раунда переговоров по Сирии в Нур-Султане

Нур-Султан, 19 июля. Очередной раунд международных переговоров по Сирии в Астанинском формате состоится 1–2 августа в Нур-Султане. Об этом говорится в сообщении МИД Казахстана.

Отмечается, что во встрече планируется участие делегаций стран-гарантов: Ирана, России и Турции, — а также делегаций правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговорах будут присутствовать представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в Астанинском процессе.

«Основной акцент в ходе предстоящей встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации в Сирии, в частности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета», — говорится в сообщении МИД Казахстана.

По информации пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства, 1 августа в Нур-Султане пройдут двусторонние и многосторонние предварительные консультации при участии в том числе представителей официального Дамаска и оппозиции САР. Пленарное заседание переговоров состоится 2 августа.