Вашингтон, 19 июля. Американские ученые из Института трансляционной геномики совместно с коллегами из других вузов выяснили, что повышенная экспрессия гена AEBP1 связана с развитием неалкогольной жировой болезни печени, а также других поражений органа.

Стала известна причина тяжелых заболеваний печени у непьющих людей. Как объяснили исследователи, AEBP1 регулирует экспрессию еще как минимум девяти генов, связанных с фиброзом. По данным Medicalxpress, поэтому специалисты пришли к выводу, что этот ген решает основную роль не только в развитии жировой болезни печени, но и может влиять на степень тяжести недуга, дальнейшее лечение. Как подчеркнула доктор Йоханна ДиСтефано, экспрессия AEBP1 увеличивается за счет сахара, глюкозы, фруктозы, насыщенных жирных кислот.

Ранее научные сотрудники из Мичиганского университета узнали, как предотвратить повреждения печени на первоначальных этапах. Эксперты пришли к выводу, что задействованный в исследовании печени белок первым начинает «предупреждать» о проблемах с органом.

Отмечается, что американские медики отталкивались от того, что основную роль в разрушении отходов играет фермент CPS1, который зачастую выделяется в желчь, а при нарушении работы печени попадает в кровеносную систему.

По словам специалиста Бишра Омари, фермент CPS1 перенастраивает моноциты и запускает противовоспалительный процесс. Он также указал на то, что это действие не имеет абсолютно ничего общего с обычной ферментативной функцией CPS1.

В ближайшем будущем американские ученые собираются выяснить, какие именно составляющие CPS1 являются самыми важными в запуске противовоспалительного процесса. На данный момент эксперты проводят опыты на лабораторных грызунах.

Ранее китайские ученые назвали продукты, снижающие риск развития рака печени. Употребление цельнозерновых продуктов снижает риск развития рака печени. К такому выводу пришли китайские ученые из университета Аньхой, изучив данные о 125 455 пациентах.

Наблюдение велось в течение 24 лет. За это время был выявлен 141 пациент с риском развития гепатоцеллюлярной карциномы. При этом исследователи заметили связь между потреблением цельнозерновых продуктов и риском развития ГЦК. Как выяснилось, чем большую часть рациона составляла такая пища, тем ниже угроза развития заболевания.

При этом также наблюдался эффект от употребления пациентами отрубей, однако он, как отмечают ученые, был гораздо меньшим. Фрукты и растительные продукты влияния на развитие рака печени не оказали.