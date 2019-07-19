Актриса Васильева назвала причину падения Чуриковой со сцены

Москва, 19 июля. Известная российская актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня», поскольку была ослеплена фонарем. Об этом в пятницу рассказала коллега Чуриковой Екатерина Васильева, комментируя инцидент.

«Полная темнота, и там фонарь ослепил. Она просто со сцены шагнула в зал», — пояснила она «Пятому каналу».

Отметим, что, несмотря на травму, Чурикова смогла закончить спектакль. Врачи скорой помощи приехали довольно быстро и госпитализировали женщину. По словам медиков, у нее есть подозрение на перелом ребер. В настоящее время артистка находится в отделении хирургической реанимации. Супруг актрисы Глеб Панфилов сообщал, что актриса играла на сцене театра «Русская песня», как внезапно ей стало плохо, у нее закружилась голова, она упала и ударилась головой.

Инна Чурикова является одной из самых известных актрис российского театра и кино. Наибольшую популярность ей принесли картины «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Благословите женщину» и сериал «Идиот».

В 1984 году она получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Военно-полевой роман». Кроме того, Чурикова является обладательницей премий «Ника», «Триумф», «Золотой орел», «Кумир», международной премии имени Станиславского и приза «Хрустальная Турандонт».

В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин распорядился вручить Чуриковой орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Аналогичную награду получил также певец Лев Лещенко.