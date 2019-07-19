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Путин пообещал рассказавшему про «утонувший» детсад мальчику следить за ремонтом

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Путин пообещал рассказавшему про «утонувший» детсад мальчику следить за ремонтом

Иркутск, 19 июля. Мальчик из семьи, чей дом был разрушен из-за наводнения в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину об «утонувшем» детском саде, глава государства обещал следить за ремонтом здания.

Российский лидер осмотрел пункт размещения пострадавших от паводка в Тулуне, который развернут в здании городской специальной школы-интерната 28.

Президент зашел в одну из комнат, где живут трое пострадавших. Здесь он пообщался с шестилетним ребенком, который рассказал главе государства, что 1 сентября он пойдет в садик.

«Садик утонул, но его ремонтируют», — сказал мальчик.

Ребенок назвал приезд российского лидера праздником. В ответ Путин пообещал, что вновь приедет в Иркутскую область, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.

Путин пообещал рассказавшему про «утонувший» детсад мальчику следить за ремонтом

По просьбе президента ребенок рассказал, как готовится к занятиям. На прощание глава государства пожелал мальчику, который слегка простыл, выздоровления, а также посоветовал не есть много сладкого.

Путин во время визита в регион также осмотрел медицинский пункт, где люди могут не только получить медицинскую помощь, но и сделать все необходимые прививки.

Российский лидер также познакомился с работой представителей Минтруда региона, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда и психологов, которые принимают граждан на первом этаже пункта размещения.

Выйдя из пункта размещения, глава государства встретился с пострадавшими и волонтерами, которые помогают ликвидировать последствия наводнения.

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Источник: РИА Новости
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