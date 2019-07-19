Глава ЛНР Пасечник в преддверии Дня металлурга посетил «Стахановский завод ферросплавов»

Луганск, 19 июля. Глава ЛНР Леонид Пасечник в преддверии Дня металлурга с рабочим визитом посетил «Стахановский завод ферросплавов» ЗАО «Внешторгсервис», передает корреспондент Федерального агентства новостей в ЛНР.

Глава республики в сопровождении руководства предприятия, главы администрации города Стаханова Сергея Жевлакова, председателя Федерации профсоюзов ЛНР Олега Акимова ознакомился с производственным процессом на предприятии, осмотрел печи по выплавке ферросилиция и ферросиликомарганца, а также пообщался с рабочими завода.

«Впечатляет, конечно. Впечатляет в первую очередь, как наши деды и прадеды много десятков лет назад отстроили такие махины, как Алчевский меткомбинат, как бывший Ворошиловградский тепловозостроительный завод. Нам также необходимо начинать все делать, хотя бы восстанавливать, потому что производство уникальное, но видно, что в последний раз что-то менялось давным-давно. Поэтому и вам, и вашим руководителям достаточно сложно, потому что это все нужно ремонтировать, менять, запускать, но другого пути нет», — рассказал глава ЛНР.

Пасечник отметил, что запуск «Стахановского ферросплавного завода» является примером того, что все возможно, когда есть желание у властей и трудовых коллективов делать общее дело.

«Благодаря всем вам мы потихонечку восстанавливаем нашу металлургию. Это говорит о том, что мы все равно победим, мы все равно выстоим», — сказал Пасечник.

Он поздравил коллектив завода с наступающим праздником — Днем металлурга.

«Всегда наши металлурги Донбасса славились высоким качеством производимой продукции, всегда мы были в передовиках. Хочу от всей души поздравить вас с наступающим праздником — Днем металлурга.

Хочу пожелать вам всего самого хорошего, крепчайшего здоровья, успехов, мира тепла и благополучия вашим семьям, но и самое главное — мирного неба всем нам над нашей головой», — обратился он к рабочим завода.

Управляющий «Стахановским заводом ферросплавов» Игорь Тарабан рассказал, что в 2014 и 2015 годах завод не работал, так как был сильно поврежден в результате обстрелов ВСУ.

«В 2016 году усилиями правительства и главы ЛНР было принято решение о восстановлении завода. Два тяжелых года люди по крупицам собирали из того, что есть, работающее оборудование. Собирали из двух-трех агрегатов один, все велось на энтузиазме людей, которые хотели обеспечить работу родного завода. В 2018 году благодаря этим усилиям была пущена печь №4 на выпуск ферросилиция», — рассказал управляющий заводом.

Он сообщил, что на данный момент на заводе трудятся 590 рабочих, при этом постоянно ведется набор сотрудников по различным специальностям.

Глава администрации города Стаханова Сергей Жевлаков отметил, что «Стахановский ферросплавный завод» является бюджетообразующим предприятием для Стаханова, Ирмино и Алмазной.