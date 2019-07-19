Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Сенатор от Крыма прокомментировал предложение Киева обменять Вышинского на Сенцова

381
0 Оставить комментарий

Сенатор от Крыма прокомментировали предложение Киева обменять Вышинского на Сенцова

В офисе Владимира Зеленского предлагают выпустить на свободу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в обмен на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм. Эту инициативу оценили в Совфеде.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, в офисе Зеленского «с большим интересом узнали о предложении РФ освободить Вышинского в качестве первого шага доброй воли».

«Предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала Мендель в соцсети.

Позже сам Зеленский прокомментировал предложение Киева Москве.

«Если говорить про добрую волю, мы действительно считаем, что время для нее наступит уже в ближайшее время. Мы готовы поменять Вышинского на... Сенцова — как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета. Мы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Но если это такие первые шаги — мы готовы», — сказал президент Украины.

Сенатор от Крыма прокомментировали предложение Киева обменять Вышинского на Сенцова

По мнению российского сенатора от Крыма, члена комитета по международным делам Сергея Цекова, подобные вопросы не должны обсуждаться публично.

«Переговоры по вопросам, связанным с содержанием граждан в России и на Украине, должны быть. Но они не должны вестись публично и тем более не должно быть какой-то конкретики в публичном пространстве. То есть диалог между Москвой и Киевом нужен, но он должен быть в кабинетах, а не в соцсетях. К обсуждению не нужно подключать общество и другие страны. Это проблема двух наших государств», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Сергей Цеков.

Парламентарий заявил, что Киеву следовало бы отпустить Вышинского из-под стражи, поскольку реальных доказательств его антигосударственной деятельности на Украине до сих пор не представлено.

«Антигосударственную деятельность на Украине пять лет вел Петр Порошенко и его окружение. Вот кто должен быть за решеткой.

А что касается Олега Сенцова, то он вел подрывную работу в Крыму, пытался организовать теракты против конкретных организаций, в частности — против Русской общины Крыма, которую я возглавлял, пытался поджечь здание, в котором она располагается, пытался устроить провокацию против крымского отделения «Единой России». Сенцов признан виновным и осужден за терроризм», — напомнил Сергей Цеков.

Сенатор от Крыма прокомментировали предложение Киева обменять Вышинского на Сенцова

Сенатор добавил, что у России и Украины есть много других первостепенных вопросов для разговора. Один из них — это прекращение огня в Донбассе, где накануне в результате обстрелов погибла мирная жительница.

«Сводить все к обмену Сенцова на Вышинского — это неправильно. Но диалог, повторюсь, должен быть, и за него в первую очередь должен ратовать Киев, потому что он оборвал все связи с Россией», — заключил Сергей Цеков.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров