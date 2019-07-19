Сенатор от Крыма прокомментировал предложение Киева обменять Вышинского на Сенцова

В офисе Владимира Зеленского предлагают выпустить на свободу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в обмен на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм. Эту инициативу оценили в Совфеде.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, в офисе Зеленского «с большим интересом узнали о предложении РФ освободить Вышинского в качестве первого шага доброй воли».

«Предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала Мендель в соцсети.

Позже сам Зеленский прокомментировал предложение Киева Москве.

«Если говорить про добрую волю, мы действительно считаем, что время для нее наступит уже в ближайшее время. Мы готовы поменять Вышинского на... Сенцова — как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета. Мы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Но если это такие первые шаги — мы готовы», — сказал президент Украины.

По мнению российского сенатора от Крыма, члена комитета по международным делам Сергея Цекова, подобные вопросы не должны обсуждаться публично.

«Переговоры по вопросам, связанным с содержанием граждан в России и на Украине, должны быть. Но они не должны вестись публично и тем более не должно быть какой-то конкретики в публичном пространстве. То есть диалог между Москвой и Киевом нужен, но он должен быть в кабинетах, а не в соцсетях. К обсуждению не нужно подключать общество и другие страны. Это проблема двух наших государств», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Сергей Цеков.

Парламентарий заявил, что Киеву следовало бы отпустить Вышинского из-под стражи, поскольку реальных доказательств его антигосударственной деятельности на Украине до сих пор не представлено.

«Антигосударственную деятельность на Украине пять лет вел Петр Порошенко и его окружение. Вот кто должен быть за решеткой. А что касается Олега Сенцова, то он вел подрывную работу в Крыму, пытался организовать теракты против конкретных организаций, в частности — против Русской общины Крыма, которую я возглавлял, пытался поджечь здание, в котором она располагается, пытался устроить провокацию против крымского отделения «Единой России». Сенцов признан виновным и осужден за терроризм», — напомнил Сергей Цеков.

Сенатор добавил, что у России и Украины есть много других первостепенных вопросов для разговора. Один из них — это прекращение огня в Донбассе, где накануне в результате обстрелов погибла мирная жительница.