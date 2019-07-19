Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать ягоды

Москва, 19 июля. Специалисты Роскачества рассказали, что правильно покупать ягоды у производителя или в крупных магазинах. В этом случае покупатель будет знать, откуда привезли ягоды.

Производители клубники, малины, смородины и других ягод часто открывают в городах собственные точки. В последние годы стал популярен фермерский туризм, когда покупатель может своими руками собрать овощи или ягоды прямо с грядки.

У крупных магазинов обычно имеются договоры на поставку, по которым можно отследить страну-производителя плодов. Покупатель имеет право поинтересоваться происхождением товара, пишет «ФедералПресс».

«Созревшая естественным образом и не перележавшая ягода, как правило, будет обладать более ярким ароматом», — отметили эксперты Роскачества, их цитирует РИА «Новости».

Специалисты добавляют, что собранные зелеными ягоды практически не пахнут. Хорошая полезная ягода имеет зеленые черешки и листья, ее цвет равномерный. Это признак зрелости, отмечает «360».

Чтобы ягода хранилась дольше, после сбора ее нужно поместить в холодное место с температурой до 6 градусов тепла. Ягода, которая попала в теплое помещение, быстро портится, это также касается мытой ягоды, пишет «Царьград».

Покупателям советуют мыть малину, клубнику, землянику прямо перед едой и не оставлять влажные ягоды на воздухе.