Крейсер «Украина» обобрал украинцев до нитки

Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту государства Владимиру Зеленскому демилитаризовать ракетный крейсер «Украина», чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для ремонта и модернизации других кораблей ВМСУ. Сообщение об этом опубликовали 17 июля украинские СМИ.

Реакция украинской общественности на предложение министра оказалась неоднозначной. Кто-то такой вариант «раскулачивания» и «дерибана» крейсера всецело одобрил. Другие же гневно предложили разобрать «на запчасти» дома Поторака и всех чиновников украинского министерства обороны, поскольку, мол, на добытые таким образом средства «можно построить флот или несколько!»

Сама ситуация, когда главный защитник «незалежной» ратует за демонтаж «Украины», для современной Украины более чем символична. Это видно невооруженным глазом и вызывает вполне понятные негативные эмоции у украинцев. С другой стороны, предложение Полторака родилось отнюдь не на пустом месте…

«Убийцы авианосцев»

История крейсера «Украина» началась в 1970-х годах, когда ВМФ СССР потребовались надводные единицы с мощными и дальнобойными противокорабельными ракетами для уничтожения авианосных ударных групп вероятного противника в океанской зоне. Во многом потребность в таких кораблях была вызвана запредельной стоимостью других надводных «убийц авианосцев» — тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 (шифр «Орлан»).

Среди задач, которые должны были решать новые советские ракетные крейсера, числились:

— придание боевой устойчивости силам флота в отдаленных районах морей и океанов;

— нанесение ударов по крупным надводным кораблям и ударным группировкам противника;

— участие в коллективной ПВО соединений и конвоев в удаленных районах морей и океанов.

В случае необходимости крейсера также должны были уметь бороться с подводными лодками, осуществлять поддержку десантов и вести обстрел побережья, занятого противником.

В 1972 году последовало соответствующее решение комиссии при Совете министров СССР по военно-техническим вопросам. В том же году Северное ПКБ получило тактико-техническое задание на эскизный проект альтернативного «Орланам» «убийцы авианосцев». Проекту нового корабля присвоили номер «1164» и шифр «Атлант».

Имея водоизмещение в пределах 10 тысяч тонн (у «Орланов» оно достигало 25 тыс. тонн), «Атланты» должны были оснащаться газотурбинными установками и нести по 16 противокорабельных ракет комплекса П-500 «Базальт». Последние позже были заменены на такое же количество ПКР более совершенного комплекса П-1000 «Вулкан».

ПВО «Атлантов» обеспечивали ЗРК С-300Ф «Форт» и М-4 «Оса-М», а также шестиствольные 30-мм артавтоматы АК-630. За противолодочную оборону отвечали пара пятитрубных 533-мм торпедных аппаратов, две реактивные бомбометные установки РБУ-600 и вертолет Ка-25РЦ.

Ко всему этому «богатству» прилагалось достаточно мощное радиотехническое оборудование плюс «вишенка на торте» — спаренная 130-мм автоматическая артустановка АК-130, имевшая феноменальную скорострельность 60 выстрелов в минуту.

Технический проект ракетного крейсера проекта 1164 был утвержден 21 августа 1974 года. Закладка головного «Атланта» — крейсера «Слава» — состоялась 4 октября 1976 года.

Зачем? Шоб было!

Изначально предполагалось построить 10 «Атлантов», но затем программу сократили до 6 единиц, из которых в Николаеве успели заложить четыре крейсера, а ввести в строй — всего три. Эта тройка пополнила состав Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а вот у четвертого «Атланта», первоначально именовавшегося «Комсомольцем», а затем получившего имя «Адмирала флота Лобова», судьба оказалась более драматичной.

Почему? Потому что спущенный на воду летом 1990 года «Лобов» к моменту развала СССР оставался в Николаеве, вместе с которым и достался Украине. Не сразу, конечно. Какое-то время Черноморский флот за «Лобова» еще цеплялся. Но потом Россию захлестнули «лихие 1990-е», и Москве стало не до четвертого «Атланта». В итоге 1 октября 1993 года, при 75% готовности, «Лобов» был выведен из состава ВМФ РФ и, под звуки киевских фанфар, передан в собственность Украины.

Ответить на вопрос, зачем новорожденным ВМСУ, оперировавшим в прибрежных водах Крыма и на рейде Одессы, понадобился мощный ударный корабль океанской зоны, да еще и в состоянии недостроя, украинские адмиралы затруднялись. Скорее всего, дело сводилось к легендарной формуле «шоб было!», что уже само по себе ставило под сомнение счастливое будущее «Лобова».

Впрочем, еще большие сомнения относительно судьбы корабля внушали непростая экономическая ситуация на Украине и свертывание военно-технической кооперации Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара с предприятиями бывшего советского ВПК, после 1991 года оказавшимися за границами «незалежной».

Однако украинским чиновникам и военным в угаре свежеполученной незалежности было не до таких «тонких материй». Сначала новые владельцы планировали «Лобова» переименовать в «Галичину». Но в Киеве решили, что будущему флагману ВМСУ требуется более пафосное название. Так «Лобов» превратился в «Украину».

Для крейсера даже сформировали украинский экипаж, но уже в следующем году «Украина» команды лишилась. Причина была вполне ожидаема — ни на содержание команды корабля, ни на достройку «Украины» грошей изыскать не удалось.

Обезлюдевший недостроенный крейсер остался на балансе завода. Рабочие по инерции еще какое-то время продолжали монтировать на экс-«Лобове» поставленное на предприятие до распада Советского Союза оборудование. Однако вскоре у них запал работать «за просто так» иссяк — и достройка крейсера сама собой остановилась.

Тем не менее, застрявший в акватории Николаевского судостроительного завода грациозный силуэт «Атланта» продолжал будоражить умы украинских адмиралов и генералов. На корабль с завидной регулярностью наведывались разнообразные делегации, не менее регулярно отправлявшие «наверх» сначала требования, затем просьбы и, наконец, мольбы достроить крейсер. Живейшее участие в этой пантомиме принимала администрация завода, вынужденная обеспечивать сохранность «Украины» за счет бюджета предприятия.

Вода, как известно, камень точит. 17 февраля 1998 года президент Украины Леонид Кучма принял решение о достройке «Украины». Команду крейсера вновь сформировали и… опять распустили, ибо деньги для реализации указа Кучмы так и не нашлись. Вернее, они нашлись, но до Николаева и крейсера почему-то так и не дошли. Что тут сказать? Бывает.

Через пару лет Кучме было отправлено послание с просьбой выделить новые суммы на достройку «Украины», но президент государства на это никак не отреагировал.

Что любопытно, в докладе президенту степень готовности крейсера с 1998 по 2000 год каким-то удивительным образом выросла с 75% до 95%. С учетом того, что серьезных работ в указанный период на крейсере не велось, действительно — чудо!.. Ну, или видимость такового.

От экскурсий до переворота

Еще через два года администрация Николаевского судостроительного завода, судя по всему, окончательно отчаялась достроить «Атлант» и открыла крейсер для экскурсионного посещения. В Сеть потекли фотографии доставшегося Украине «артефакта высокоразвитой цивилизации». Судя по ним, крейсер к началу нового века неплохо сохранился.

Это обстоятельство, в совокупности с информацией о состоянии корабля, предоставленной Николаевским судостроительным заводом, который яростно мечтал поскорее избавиться от крейсера, дало старт попыткам российской стороны приобрести «Украину».

Увы, мечтам о возвращении крейсера в состав отечественного ВМФ не суждено было сбыться.

Украинцы кормили Москву обещаниями, которые постоянно менялись. Что собственными силами достроят «Украину» для себя (как, если масса комплектующих для корабля выпускалась в РФ?). Что достроят для продажи «иностранным партнерам» (но не РФ). Что достроят для РФ, но за очень круглую сумму и иные преференции. Что продадут корабль России в недостроенном состоянии...

Словом, громких заявлений было много, но «воз» в формфакторе ракетного крейсера так и остался там. То есть у достроечной стенки Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара.

Время шло. В июле 2010 года постановление Верховной рады Украины о присвоении названия «Украина» ракетному крейсеру утратило действие. За лишение корабля статусного имени проголосовало 247 депутатов из 428, но, несмотря на это, надпись «Украина» продолжала украшать борт корабля.

В документах крейсер тоже продолжал именоваться «Украиной» вопреки волеизъявлению целой толпы нардепов. Ничего необычного — чисто украинский курьез, никак не сказавшийся на судьбе продолжающего стареть у причала крейсера.

Тем временем на Украине в моду начали входить майданы, что не лучшим образом сказалось на перспективах введения корабля в строй.

В марте 2011 года министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что ракетный крейсер «Украина» российская сторона согласна принять от Киева исключительно бесплатно. Лишь после передачи корабля Москва будет готова рассмотреть различные варианты участия украинских компаний в достройке крейсера.

Украинцев такой вариант не устроил, и они «хлопнули дверью». Правда, к осени 2013-го стремление хоть как-то заработать на застоявшемся в «нафталине» крейсере заметно поколебало принципиальность Киева. Украина наконец-то согласилась продать «Украину» России за 1 миллиард рублей.

Просто для сравнения напомним, что стоимость подписанного двумя годами ранее контракта на постройку российского ледокола «Виктор Черномырдин» составляла 7,95 миллиардов рублей.

Словом, Москва была довольна, но тут в Киеве грянул госпереворот.

Продать нельзя достроить

После февраля 2014-го передача Украине «Украины» была объявлена постмайданными патриотами «зрадой» и «провокацией Москвы». Почему? Потому что достроить крейсер украинцы так и не смогли, а вот разорить Николаевский судостроительный завод расходами на свое содержание «Украине» вполне удалось. Знаменитая цитата «Если хотите разорить небольшую страну, подарите ей крейсер» оказалась в случае с «Украиной» правдива на все сто.

Уже 17 марта 2014 года глава Николаевской облгосадминистрации Николай Романчук заявил, что недостроенный ракетный крейсер следует немедленно продать. По мнению Романчука, если Украина не смогла изыскать деньги на достройку корабля за 1993—2013 годы, то не сможет профинансировать такие работы и впредь. Меж тем содержание «Украины» обходилось ежемесячно более чем в 6 миллионов гривен.

Примерно тогда же, весной 2014-го, с крейсера втихую стали демонтировать узлы и агрегаты, пригодные для ремонта немногочисленных оставшихся в строю после воссоединения Крыма с Россией вымпелов ВМСУ. Разумеется, что-то из снятого «уходило» за рубеж, а то и в цветмет.

10 сентября 2015 года стало известно, что Украина планирует выставить на продажу «Украину», лишенную имени «Украина», но, де-факто, таковой оставшейся. Ответом на эти слухи стало появление на сайте президента Украины Петра Порошенко петиции о достройке ракетного крейсера «Украина». Правда, в установленные сроки нужного числа подписей петиция не набрала.

В довесок к этому, содержание крейсера обобрало предприятие до нитки. На 1 марта 2017 года долги по зарплате на Николаевском судостроительном заводе перевалили за 51 миллион гривен. Своевременно не получили заработную плату 656 человек. Короче, кто-кто, а уж николаевцы точно знали, где в словосочетании «продать нельзя достроить» ставить запятую…

24 марта 2017 года первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь сообщил, что президент Украины подписал указ о демилитаризации и продаже многострадального четвертого «Атланта».

Все? Нет, конечно. Пришел черед писанины.

Киевское правительство направило запрос об актуальности достройки крейсера концерну «Укроборонпром». Там запрос отфутболили в министерство обороны. 5 декабря 2017 года министерство обороны Украины в ответном письме №220/8483 сообщило, что отказывается от ракетного крейсера «Украина». В качестве обоснования своего решения Минобороны выдвинуло тезис об устаревшем комплексе вооружения корабля.

Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Противокорабельные дальнобойные «Вулканы», 130-мм артиллерийская спарка, зенитный ракетный комплекс С-300Ф «Форт» — остававшимся к 2017 году в строю вымпелам ВМСУ оставалось лишь мечтать о таком комплексе вооружения!

В реальности основные причины отказа министерства обороны Украины от надежды достроить «Украину» лежали совсем не плоскости недостатков вооружения крейсера. Просто для ввода крейсера в строй Киеву не хватало утраченных компетенций, российских комплектующих и, конечно, денег.

В игру вступает Полторак

Кстати, о деньгах. «Укроборонпрому» их очень хотелось. И, хотя утопичность идеи достройки «Украины» на Украине была уже понятна абсолютно всем, концерн заявил, что за эту самую достройку «Укроборонпром» взяться готов. Если, разумеется, соответствующие суммы будут заложены в гособоронзаказ.

«Крейсер «Украина» — это гири, которые тянут предприятие вниз. Уже давно неопределенность его места в структуре ВМСУ, а также вопросы содержания и финансирования достройки не решаются… Нужно немедленно поставить точку в этом вопросе и либо избавиться от этого бремени, или довести крейсер до 100% готовности и передать корабль ВМСУ, или профинансировать его дальнейшее содержание», — так прокомментировали ситуацию в «Укроборонпроме».

Словом, если денег на достройку не будет — воля ваша, продайте недостроенный и опостылевший всем на заводе корабль, выделяйте средства на дальнейшее содержание «Украины» или же ищите иные варианты. Но уже без «Укроборонпрома» — концерн умывает руки!

Естественно, никто на постмайданной Украине всерьез вкладывать деньги в достройку «артефакта высокоразвитой цивилизации» не собирался. Но и на демилитаризацию крейсера гривен «наскрести» правительству Порошенко не удалось. Так что новый 2018 год «Украина» встретила на старом месте в привычном статусе недостроя, по-прежнему продолжая разорять Николаевский судоремонтный завод.

Появившиеся в августе слухи о готовности Украины передать крейсер Бразилии вызвали у рабочих завода лишь кривые улыбки. Во время перекуров трудяги зло посматривали на «Украину» и бормотали, что лучше б крейсер давно распилили «на патефонные иголки».

Улыбки николаевцев стали еще более кривыми после того, как новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения Николаева сказал про крейсер так:

«Мы распилить не дадим. Это невозможно!»

Тем самым новый президент государства дал понять, что прежняя политика Киева «денег на достройку нет, но и в утиль корабль не сдадим» будет продолжена. Ситуация с разжалованным еще в 2010-м из «Украин» кораблем окончательно превратилась в трагикомическую.

Пожалуй, лучше всех это понимал министр обороны Степан Полторак, который как раз в этот момент искал предприятие, подходящее для реанимации другого украинского долгостроя — создания корветов проекта 58250, шифр «Гайдук». Первый из «Гайдуков», получивший название «Владимир Великий», еще в 2011 году был заложен на Черноморском судостроительном заводе. С тех пор этот завод уже успел пережить санацию и даже банкротство, а «Владимир Великий» так и не вышел к 2019 году из состояния «обрубок с 43%-ной готовностью корпуса».

Корветы вместо крейсера

Было ясно, что Черноморский судостроительный с «Гайдуками» не справится. Теоретически за постройку корветов мог бы взяться Николаевский судостроительный завод. Но пока у него гирей на шее висела «Украина» и вызванные ею долги, о переносе производства корветов на новые площади мечтать не приходилось. Уяснив этот нюанс, Полторак лично затащил Зеленского на недостроенный крейсер, чтобы президент своими глазами увидел, в каком плачевном состоянии находится недостроенный корабль.

После этой экскурсии министр обороны сказал про крейсер следующее:

«Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение не пригодны к использованию. Задачи, которые возложены на данный крейсер, — сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких в Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризировать».

Полторак добавил, что оборудование крейсера можно использовать для модернизации судов и кораблей, которые находятся на вооружении ВМСУ. Учитывая все перечисленное, министр обороны заявил Зеленскому, что вопрос о демилитаризации крейсера нужно выносить на заседание правительства. Директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников отметил, что в случае принятия решения его предприятие может выполнить работы по демилитаризации корабля в течение двух лет.

По мнению украинских экспертов, демилитаризация крейсера наконец-то сделает возможной продажу «Украины» за рубеж или, в крайнем случае, отправку на слом. Вряд ли продажа корабля сможет закрыть все долги Николаевского судостроительного завода. Но снятие крейсера с баланса предприятия заметно облегчит положение предприятия.

Это, в свою очередь, теоретически создаст предпосылки для переноса постройки новых украинских корветов с Черноморского судостроительного завода на Николаевский судостроительный завод имени 61 коммунара. С учетом того, что достройка головного «Гайдука» оценивается приблизительно в 5,8 млрд гривен, затея Полторака со сменой площадки постройки корветов закономерно вызвала на Николаевском судоремонтном заводе большой интерес.

Реакция же Зеленского на предложение Полторака демилитаризовать «Украину» пока остается неизвестной. Впрочем, даже если президент Украины пойдет в вопросе демилитаризации крейсера навстречу министру обороны, это вряд ли существенно улучшит положение ВМСУ и Николаевского судостроительного завода. Ведь шансы на то, что Украина сможет наладить на своей территории постройку корветов типа «Гайдуков», околонулевые.

Куда более реалистичны недавно озвученные на Украине планы пополнения корабельного состава ВМСУ списанными польскими ракетными катерами. Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история, к тому же не имеющая отношения к драматической одиссее крейсера «Украина».