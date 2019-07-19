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МИД РФ сожалеет о желании США нагнетать напряженность в Персидском заливе

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МИД РФ сожалеет о желании США нагнетать напряженность в Персидском заливе

Москва, 19 июля. Ситуация в Персидском заливе не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Комментируя заявление президента США о сбитом иранском беспилотнике  в Ормузском проливе, Рябков отметил, что концентрация сил и средств в регионе Персидского залива настолько высокая, что возможны любые инциденты. Дипломат призвал не допускать эскалационного развития.

«Мы вновь убеждаемся, что ситуация не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта», — заявил Рябков.

Российский дипломат выразил сожаление тем, что США вопреки всем призывам со стороны международного сообщества продолжают нагнетать напряженность и оказывать давление на Тегеран.

«Эта линия ошибочна, чревата дальнейшими осложнениями и дальнейшими потрясениями», — добавил замглавы МИД РФ.

Как сообщили в Вашингтоне, американский корабль сбил беспилотник Ирана в международных водах Ормузского пролива в целях самообороны. В Пентагоне добавили, что БПЛА приблизился на угрожающее расстояние к десантному кораблю USS Boxer. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран не получал информацию о потере беспилотника.

Ранее в Москве уже выражали обеспокоенность ситуацией в Персидском заливе. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал США отказаться от санкций и ультиматумов в отношении Тегерана.

 

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