Самолет Самара — Сургут экстренно сел в Екатеринбурге из-за сработавшего датчика

Екатеринбург, 19 июля. Самолет авиакомпании Utair, который направлялся по маршруту Самара — Сургут, был вынужден совершить экстренную посадку на запасном аэродроме аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.

Причиной посадки, как пояснили в Utair, стало срабатывание датчика топлива. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажирам предоставили еду и напитки.

«Рейс UT-414 Самара — Сургут совершил посадку из-за срабатывания датчика топлива. Вылет рейса в Сургут запланирован на 10.00 мск. На время ожидания пассажирам предоставили еду и напитки», — рассказал агентству РИА Новости представитель авиакомпании.

Это уже не первое авиационное происшествие за сегодняшний день. Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров самолета, выполнявшего рейс Москва — Ереван. Инцидент произошел в московском аэропорту «Шереметьево». По предварительным данным, рейс был остановлен из-за задымления в салоне воздушного судна. Командир воздушного судна сообщил о случившемся наземным службам и принял решение прервать взлет.