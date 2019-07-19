Гройсман усмотрел большую угрозу в общении Медведчука и Порошенко

Киев, 19 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко поддерживает связь с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и общается с ним по вечерам. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1».

«Петр Алексеевич (Порошенко, прим. ФАН) с экранов телевизоров говорит очень правильные вещи: ЕС, НАТО и так далее. Но я точно знаю, что они в абсолютном диалоге с Медведчуком, они общаются по вечерам, координируются и будут это делать дальше. К сожалению, это правда, и в этом есть большая угроза», — сказал Гройсман.

Отметим, что в преддверии президентских выборов на Украине Петр Порошенко обещал в случае победы устроить Медведчуку и его медиаресурсам «веселую жизнь». Медведчук же, в свою очередь, заявлял, что Порошенко, находясь на посту президента, работал на раскол Украины.

Как сообщает «Царьград», Виктор Медведчук стал одним из ключевых каналов связи между Россией и Украиной после обострения отношений двух государств. Также он ведет деятельность, направленную на урегулирование внутриукраинского конфликта на территории Донбасса. Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с Медведчуком и поблагодарил его за проделанную работу по освобождению удерживаемых лиц обеих сторон гражданской войны на Украине. Кроме того, Медведчук разработал план по урегулированию внутриукраинского конфликта и представил его в Европарламенте.