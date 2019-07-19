Русофоб Вишневский хотел бы сбежать в Израиль, но подвела репутация

Депутат Закса и «чистокровный еврей» Борис Вишневский, потерпевший фиаско на политическом поприще в Санкт-Петербурге, планировал получить гражданство Израиля и сбежать из России. Однако ближневосточному государству оказались не нужны градостроительные махинаторы, антиклирекалы и «любители» геев.

Политическое фиаско ленинградского демократа

Председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Борис Лазаревич Вишневский в политике уже очень давно, более 30 лет. Свой путь он начал в далеком 1988 году, когда вступил в ленинградский клуб «Перестройка», возглавляемый Анатолием Чубайсом. Позже Вишневский стал членом Ленинградского народного фронта, на осколках которого в 1993 году появится «Яблоко».

Активному и амбициозному Борису старшие товарищи прочили успешное политическое будущее. Однако запал Вишневского быстро сошел на нет, он не смог предложить российскому избирателю ничего нового — и тем более интересного. Даже в родном Санкт-Петербурге молодой политик так и не смог заручиться массовой поддержкой.

Он трижды баллотировался в депутаты Государственной думы, но безрезультатно. В Заксобрание Вишневский пробился только в 2011 году, пройдя по партийным спискам в тени главы фракции «Яблоко» Григория Явлинского. Но с тех пор как региональная руководящая должность в Петербурге перешла в руки Вишневского, «Яблоко» стало терять сторонников. Если на выборах 2011 года за партию проголосовали 12,5% петербуржцев, то в 2016 году уровень поддержки упал до 9%. Почему же горожане так не любят Вишневского, который позиционирует себя как градозащитника и борца за свободу?

Вандал-градозащитник

В Северной столице Вишневского знают по трем основным скандальным темам, в которых периодических всплывает имя «яблочника»-старожила.

Во-первых, это градозащитные вопросы. Для Санкт-Петербурга сохранение исторического облика города — всегда острая тема, и любой талантливый политик может построить на ней карьеру. Но Вишневский подходит к этой теме весьма странно.

Так, одно из последних «архитектурных предложений» «яблочника» относилось к его губернаторской предвыборной программе. В ней он пообещал петербуржцам, что если возглавит город, то обязательно добьется сноса «Лахта Центра». По сути, Вишневский намеревался не только лишить город налоговых поступлений от «Газпрома», выбросить на ветер миллиардные инвестиции, но еще и сделать это за счет городского бюджета.

Вполне предсказуемо, что губернаторские амбиции Вишневского петербуржцы срубили на корню — он не смог пройти даже муниципальный фильтр, оказавшись в числе так называемых «мусорных» кандидатов. Несколько недель он объезжал муниципальные администрации, но депутаты, даже слывшие некогда его сторонниками, ему отказывали в поддержке.

В компании юных геев и лесбиянок

Вторая излюбленная тема Бориса Лазаревича — это ЛГБТ-сообщества. Точно не известно, почему Вишневский поддерживает разного рода гей-парады и выступает на акциях секс-меньшинств. С одной стороны, политику уже за 60 лет и его главные избиратели — это его ровесники, которые помнят его как молодого и активного борца за демократию в 80-х годах прошлого века.

Среди них тематика секс-меньшинств воспринимается отрицательно и не прибавляет популярности политику. А с другой стороны, среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества возрастной Вишневский тоже не воспринимается как понятный и свой.

Поэтому непонятно, почему «яблочник» пытается пиариться на этой, мягко говоря, нестандартной тематике. Дело уже дошло до того, что Вишневского самого записывают в представители нетрадиционной сексуальной ориентации.

Только этим жители города и журналисты могут объяснить непонятную страсть 63-летнего «яблочника» к ЛГБТ-тематике.

Русофобия на экспорт

Еврейский вопрос — третья тема, в связке с которой регулярно встречается имя скандального «яблочника». Борис Вишневский крайне гордится тем фактом, что он чистокровный еврей, причем именно в такой формулировке. И нет ничего дурного в том, чтобы гордиться своей национальностью, но только пока не начинаешь других унижать по национальному признаку.

В интервью немецкому изданию «Еврейская панорама» Вишневский позволил себе весьма странную формулировку о ксенофобии и антисемитизме в России.

«Антисемитизм всегда был основан на зависти, на том, что евреи умнее, хитрее, они умеют лучше устраиваться в жизни, их слишком много, то есть антисемитизм был основан на комплексе неполноценности. Ксенофобия в основном основана на комплексе превосходства, хотя за жителями Средней Азии стоит более древняя культура, чем за большей частью жителей России», — уверен он.

То есть, по мнению петербургского парламентария, некая неопределенная большая часть жителей России не имеют богатого культурного прошлого, в связи с чем завидуют умным и хитрым евреям. Нет сомнения в том, что, позволь себе кто-нибудь другой подобное высказывание в адрес евреев, Вишневский сразу бы обвинил хама в антисемитизме. Но для себя подобную грязь «яблочник» считает нормой.

Как видно, дела Бориса Вишневского в России идут не лучшим образом. В 2021 году в Петербурге пройдут очередные выборы городских парламентариев, которые «Яблоко» рискует с треском провалить. Это означает, что политическая карьера «чистокровного» депутата окончательно развалится и он потеряет единственный источник дохода.

На фоне этого прогноза особенно интересно выглядит информация о том, что Борис Вишневский пытается сбежать в Израиль и уже обращался в посольство с заявлением о репатриации.

Такой чистокровный еврей Израилю не нужен

Родители парламентария Лазарь Абелевич Кролик и Римма Борисовна Вишневская были настолько «чистокровными» евреями, что предусмотрительно записали сына по фамилии матери. В современном израильском законодательстве закреплено, что любой еврей по материнской линии имеет право без лишних проволочек получить гражданство.

Более того, родители Вишневского и семья его старшей сестры еще в 1990-е уехали в Иерусалим на постоянное место жительства и благополучно там устроились. Как видно, депутат не имеет ни малейших сложностей с получением гражданства Израиля, ему достаточно лишь написать заявление и подать стандартные справки об отсутствии судимостей и еврейском происхождении родителей. Важно, что израильское законодательство позволяет иметь этническим евреям из России гражданство обеих стран.

Учитывая тот факт, что в Израиле похоронены родители Вишневского, там осталось их наследство, а в Иерусалиме проживает старшая сестра, депутату было бы очень кстати обзавестись местным паспортом, тем более что у него для этого есть все права. Но нет ни единого доказательства, что Борису, его супруге или их детям удалось обзавестись израильскими паспортами.

Причины, по которым у Вишневского все еще нет израильского паспорта, ровно две. Первая: он опасается потерять депутатский мандат, если о двойном гражданстве станет известно правоохранительным органам. Но у «яблочника» и так нет особых надежд остаться в Заксе после выборов 2021 года.

А вторая — чистокровному еврею Вишневскому не рады в Израиле. Закон о возвращении не распространяется на лиц, занимавшихся или занимающихся деятельностью, направленной против еврейского народа, или представляющих угрозу общественному укладу, порядку и безопасности страны.

Попал под подозрение — считай преступник

Под эту формулировку может попасть практически любой нежелательный претендент на репатриацию. Например, заявление Вишневского вполне могли завернуть за его регулярное участие в акциях по поддержке ЛГБТ-сообщества. Хотя законодательство Израиля лояльно относится к нетрадиционным секс-меньшинствам, ортодоксальные иудеи отрицательно реагируют на них, считая их поведение греховным. В связи с этим в стране имеется крайне взрывоопасная точка напряжения, которая регулярно порождает скандалы и может стать причиной беспорядков и погромов.

Многие еще помнят, как в 2005 году геев на параде обкидывали пакетами с мочой и фекалиями, а также стрельбу в ЛГБТ-центре в 2009 году, где погибли люди. Власти на регулярной основе вынуждены обеспечивать безопасность всем массовым мероприятиям ЛГБТ-сообщества.

Так, в июне 2019-го тысячи полицейских охраняли «День гордости», когда по всей стране проводились гей-парады. Подобные шествия не нравились жителям, а главный раввин Иерусалима потребовал от мэрии снять радужные флаги, чтобы они не оскверняли облик святого города. Ранее работница тель-авивской мэрии Лана Айзенштадт и вовсе рассказывала, что «рай» для гомосексуалистов существует лишь в Тель-Авиве, а за его пределами процветает гомофобия, которую не так просто побороть.

Раскол по проблеме непринятия гомосексуалистов и других меньшинств присутствует даже на уровне правительства. Например, два дня назад министр образования Израиля Рафи Перец высказался за возможность репаративной терапии (методики смены ориентации) гомосексуальности.

По этой причине разного рода ЛГБТ-представителям могут отказать в гражданстве, чтобы не осложнять обстановку. Хотя официально в законодательстве сексуальная ориентация не отмечается в перечне причин для отказа в получении гражданства. Но не стоит забывать о бюрократии и наличии в госорганах большого количества традиционных евреев. Беседа с консулом может оказаться не такой «радужной», как рассчитывают секс-меньшинства.

Но куда жестче израильская система репатриации относится к людям, подозреваемым в совершении преступлений. Сам Вишневский на сегодняшний день не является фигурантом каких-либо уголовных дел, чего нельзя сказать о его друзьях. Так, еще один депутат Закса и близкий друг Бориса Лазаревича Максим Резник, недавно попал в наркоскандал, а в 2016 году едва не сел в тюрьму за вымогательство взяток.

В тот раз он отделался легким испугом, а получил срок депутат Вячеслав Нотяг — общий друг Резника и Вишневского. Интересно, что Борис проходил свидетелем в деле о взятках, так как был их якобы невольным соучастником. Дело в том, что Резник и Нотяг терроризировали строительные компании, вымогая у них деньги за спокойную работу. Если же фирма отказывалась платить, то вокруг ее объектов сразу же организовывались массовые «градозащитные пикеты». Организатором и участником некоторых из них оказывался Вишневский.

Тогда российские правоохранители ограничились разговором с «яблочником» и отпустили его с миром. Но для израильской миграционной службы даже такая сомнительная дружба со взяточниками служит весомым основанием для отказа в предоставлении гражданства, никому и ничего объяснять по этому поводу они не обязаны.

Кроме того, известно, что «чистокровный еврей» Вишневский придерживается идей антиклерикализма и не поддерживает вмешательство религии в политические и экономические сферы общества. Соответственно, в синагогу он не ходит. Этот, казалось бы, незначительный нюанс может стать очень серьезной проблемой в процессе репатриации.

По данным экспертов, согласно закону «О возвращении» прямые потомки лиц еврейской национальности обязаны исповедовать иудейскую религию. А во время собеседования с консулом нужно будет доказать свою принадлежность к иудаизму.

Как видно, Борис Вишневский за 30 лет так и не смог стать крупным российским политиком, добиться признания и народного уважения. Зато за эти годы он умудрился настолько испортить свою репутацию, что, несмотря на всю его «чистокровную еврейскость», Израиль не готов предоставить Вишневскому гражданство.

Теперь ему некуда деваться от своей дурной славы русофоба, гея и вымогателя.