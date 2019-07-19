Власти Екатеринбурга пообещали восстановить «крест» художника Покраса Лампаса

Екатеринбург, 19 июля. Рисунок огромного креста с открывком манифеста художника Казимира Малевича появился на площади в Екатеринбурге в рамках арт-фестиваля «Стенограффия».

Коммунальные службы решили закатать крест асфальтом. Как рассказла пресс-секретарь фестиваля Катерина Кизюн, Покрас Лампас работал над рисунком четыре дня, ему помогали два десятка волонтеров.

«Это было сделано в официальные дни фестиваля. А сегодня вот произошел такой случай. Но сейчас все остановлено», — прокомментировала пресс-секретарь, ее слова передает «360».

Она добавила, что ситуация странная, поскольку администрация Екатеринбурга в курсе. Арт-объект согласовали с властями, подчеркнула Катерина Кизюн. Теперь художнику придется восстанавливать поврежденный рисунок.

Сам Покрас Лампас отметил, что отдельно готовился к фестивалю, изучил историю города. По его мнению, Екатеринбургу нужен «крепкий русский авангард и смелые проекты».

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отреагировал на инцидент с крестом и пообещал наказать тех, кто решил закрасить арт-объект. Он пообещал восстановить объект и снова пригласить Покраса Лампаса в Екатеринбург.