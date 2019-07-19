Узники секретной тюрьмы в Мариуполе рассказали о причастности депутатов Рады к пыткам

Москва, 19 июля. Сотрудники секретной украинской тюрьмы, расположенной в Мариуполе, не только держали там заключенных без суда, но и применяли к ним пытки. Об этом рассказали бывшие заключенные тюрьмы, которым довелось побывать на секретном объекте, который в ВСУ называют «Библиотекой».

«Библиотека» представляет собой не одно здание, а целый комплекс, куда входит аэропорт (на территории которого и расположена тюрьма), база «Азова» в здании школы и частный дом на выезде из Мариуполя. По словам бывших сотрудников ВСУ, бойцы «Азова» помогали «воздействовать» на заключенных, чтобы разговорить их. После пыток узникам как правило приходилось проходить лечение.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова потерпевших, им подключали сварочный аппарат к гениталиям и кидали их в яму с мертвыми телами. Эти рассказы подтверждаются данными медосмотра, которые есть в распоряжении агентства.

Один из узников секретной тюрьмы рассказал журналистам, что депутаты Верховной рады Олег Ляшко и Игорь Мосийчук (оба представители Радикальной партии) лично применяли участие в его допросе и пытках. Собеседник агентства также заявил, что в районе тюрьмы есть захоронения тех, кто, по всей видимости, не смог пережить пыток.

«Я знаю там пять захоронений. Под взлетной полосой легкомоторных самолетов», — отметил он.

О существовании тайной тюрьмы в Мариуполе стало известно еще в марте этого года. Бывший сотрудник ВСУ Василий Прозоров не только рассказал о секретном объекте, но и обнародовал на пресс-конференции снимки, доказывающие его существование. Он рассказывал, что тюрьму создали в одном из терминалов воздушной гавани. Осенью 2014 года, по его словам, через нее прошли более 300 человек.