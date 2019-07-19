Поклонники не узнали попавшую в «пластическую зависимость» Седокову

Москва, 19 июля. Поклонники не узнали певицу Анну Седакову, которая дала интервью журналисту Карену Адамяну для блога «Макарена». По их мнению, звезда попала в «пластическую зависимость».

Во время интервью певица находилась за рулем своего роскошного автомобиля Maybach. Образ успешной дамы дополняли яркая кофта и выразительный макияж. Однако внешний вид кумира расстроил многих поклонников: они не узнали в героине ролика солистку «золотого состава» «ВИА Гры», которую полюбили когда-то.

36-летняя артистка изменилась до неузнаваемости. Поклонники убеждены, что дело не в годах, а в частых визитах Седоковой к хирургам и косметологам. Некоторые из фанатов даже диагностировали у нее «пластическую зависимость». При этом они отмечают, что результат не вызывает восторга.

«Смотрю видео и бесит эта пластическая зависимость, которая приводит к такой страшной действительности», — приводит текст одного из комментариев к интервью «Экономика сегодня».

Это не первый случай, когда внешность Седоковой вызывает у поклонников вопросы. Ранее звезда разместила на своей странице в Instagram фотографию со съемок перезапуска шоу «Форт Боярд». Подписчики были удивлены ее бровями и губами, которые, как убеждены поклонники, изменились искусственным путем.

На фотографии с телепроекта Седакова была в компании других участниц и ведущего Сергея Шнурова. Пользователи соцсети отметили, что большинство звезд в современном мире прибегают к пластике.