Вашингтон, 19 июля. Президент США Дональд Трамп и премьер Нидерландов Марк Рютте в Вашингтоне обсудили вопрос о расследовании катастрофы малайзийского Boeing-777 в небе над Донецком в 2014 году. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Трамп обсудил с премьером Нидерландов расследование авиакатастрофы MH17 над Донецком. При этом в сообщении Вашингтона нет упоминания о том, что США так до сих пор и не обнародовали спутниковые снимки, относящиеся ко времени катастрофы, на чем давно настаивает Москва.

Лидеры двух государств напомнили, что с момента катастрофы прошло пять лет. В пресс-службе отметили, что американская сторона полностью поддерживают текущую работу голландских властей и совместной следственной группы по привлечению к ответственности виновных за крушение лайнера Malaysia Airlines. Кроме того, Трамп и Рютте обсудили вопрос сотрудничества Нидерландов и США для решения общих проблем безопасности, таких как укрепление НАТО, борьбу с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 и обеспечение безопасности на море.

Ранее Совместная следственная группа назвала имена четверых подозреваемых в крушении Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года. Следствие планирует объявить их в международный розыск.

Напомним, депутат народного совета ДНР Олег Онопко назвал обвинения следственной группы по MH17 актом информационной войны. По словам Онопко, новые голословные обвинения Совместной следственной группы (ССГ), расследующей обстоятельства катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, являются очередным актом информационной войны против России и Донбасса.

Депутат подчеркнул, что доказательная база ССГ выстроена на информации из непроверенных источников, таких как социальные сети. При этом в докладе отсутствуют «объективные свидетельства и доказательства». Онопко отметил, что Россия привела достоверную информацию о том, что сбившая пассажирский самолет ракета находилась на вооружении в 223-м зенитном ракетном Теребовлянском полку Украины, но международная следственная группа полностью проигнорировала эти данные.

Boeing-777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июня 2014 года. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Украина обвинила в случившемся ополченцев Донбасса, но те заявили, что не располагают вооружениями, позволяющими сбить самолет на такой высоте.

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием трагедии, установила, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», который якобы стоял на вооружении одной из воинских частей ВС РФ. В 2018 году Россия обнародовала документы, из которых следует, что ракета, сбившая Boeing, была произведена в СССР в 1986 году, после чего поступила в одну из воинских частей Украинской ССР и больше не вывозилась на территорию России. Эта информация была полностью проигнорирована ССГ. Москва неоднократно подчеркивала, что готова сотрудничать со следствием по MH17 и заинтересована в установлении виновных, но следственная группа не допускает российских специалистов к расследованию катастрофы.

В МИД РФ отмечают, что у России возникают справедливые вопросы относительно качества работы ССГ. Эту позицию разделяет и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, который назвал доклад ССГ излишне политизированным и высказал сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за случившееся якобы лежит на России.

1 Организация запрещена на территории РФ.