Пушков предложил «Нафтогазу» умерить амбиции по новому контракту

Москва, 19 июля. «Нафтогазу» стоит умерить свои амбиции в отношении нового контракта на транзит российского газа, а не ставить РФ условия, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Комментируя выдвинутые «Нафтогазом» условия по переговорам о транзите российского газа, Пушков отметил, что Украина находится не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров. Сенатор подчеркнул, что контракт на транзит газа истекает через полгода, без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа.

«Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора «Нафтогазу» умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре», — написал Пушков в Twitter.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что новый контракт должен включать прокачку 90 млрд кубометров газа ежегодно. Кроме того, в Киеве рассчитывают на соглашение о бронировании транзитных мощностей (своп) на 60 млрд кубометров газа ежегодно в среднем в течение 10 лет, пишет «Царьград».

Действующий контракт на поставку и транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года, сообщает Infox. При этом определенности по их дальнейшей судьбе нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович ранее сообщал: на переговорах с главой Минэнерго России Александром Новаком они договорились, что будут планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь.